Po té mojí chybě bylo po zápase, řekl karvinský stoper Lischka

„Bohužel jsme dostali dva zbytečné góly po individuálních chybách,“ povzdechl si dvacetiletý Lischka. „První ze standardky a druhý byl můj, když se mi nepodařilo přesně přihrát a hosté dali z brejku gól. A bylo po zápase.“

Co se stalo při té vaší špatné přihrávce?

Chtěl jsem najít někoho ve středu. Bohužel jsem míč dobře netrefil. Trenér Jozef Weber: Už té Davidově chybě předcházela špatná, zbytečná zpětná přihrávka na něj. Těch chyb se nakupilo více.

Davide, dva góly jste dostali, ale sami jste přímo na branku vystřelili jen jednou.

Hráli jsme po vápno, ale i tak jsme se snažili něco vytvořit. Asi jsme se měli více rvát za míčem, být důraznější v šestnáctce. Mrzí mě, že jsme z tlaku, který jsme měli, nedokázali dát nějaký gól.

Váš brankář Martin Berkovec nemohl proti Slavii, odkud přišel na hostování, hrát, takže chytal Patrik Le Giang. Jak jste vnímal jeho prvoligovou premiéru?

Patrik kvalitu má, ukazuje to na tréninku. Proti Slavii to potvrdil, v několika situacích nám pomohl. V komunikaci mezi Páťou a námi stopery nebyl problém. Věřili jsme mu, zvládl to super.

Vy jste šanci v základu dostal před třemi zápasy. Otřese vaše chyba před druhým gólem vaším místem v sestavě?

Hlavně si z toho nesmím nic dělat. Musím jít dál. Příští zápas hrát od znova a pořád na sobě makat.

Když jste v létě přišel na hostování z Jablonce, kouč říkal, že jste smířený s rolí třetího stopera. Je to tak?

To ano, ale nikdo by nechtěl být jen trojkou. A dělám vše pro to, abych byl v základní sestavě.

I nyní, když se uzdravil zkušený Pavel Košťál?

Je to konkurence, ale ta je zdravá. Všichni tři musíme makat a je na trenérovi, koho vybere.

Loni na podzim jste hostoval v Baníku Ostrava, kde jste s fotbalem začínal, ale příležitost jste nedostal. Mrzelo vás to?

To už bylo před rokem. Popravdě na to už vůbec nemyslím a jedu dál. Pro mě je důležité, že se teď v první lize cítím čím dál tím lépe.