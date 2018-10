Plzeňské vzpomínky na Řím ožívají. Budu muset víc běhat, říká Limberský

A má pravdu. Vždyť mezi fotbalovou šlechtou svítila česká vlaječka za posledních deset let jen třikrát. Pokaždé díky Plzni.



„Jsme šťastní, že na téhle úrovni můžeme účinkovat,“ povídal David Limberský v pondělí dopoledne před odletem z Prahy.

Příští zastávka: Řím.

A po necelých dvou letech další střet s AS Řím. Pamatujete?

Hráli jsme tam v Evropské lize. Na tři stopery a já byl jedním z nich, což mi bylo sympatické, protože jsem nemusel tolik běhat (smích). Teď už asi ve třech vzadu nebudeme, takže to bude horší.

Znovu proti vám bude stát útočník Edin Džeko, tenkrát vám na Olympijském stadionu nastřílel hattrick, prohráli jste 1:4...

Přitom jsme hráli vcelku dobře, ale Džeko je rozdílový hráč, těžko bránitelný. Tenkrát dal fantastické góly, věříme, že nebude mít svůj den.

Bude zápas v Římě ještě náročnější než ten první v Lize mistrů proti CSKA (2:2)?

Myslím, že ano. I Řím v Evropské lize, kde jsme ho zažili, a v Lize mistrů je něco jiného, ta jejich motivace bude velká. Potřebují s námi uhrát šest bodů, aby udělali druhé místo. Myslím, že nastoupí v nejsilnějším složení, s velkou chutí. Bude to pro nás těžké.

Plzeňští fotbalisté v čele s Davidem Limberským (vpravo) či Danielem Kolářem (uprostřed) se sešli na pražském letišti před odletem k utkání Ligy mistrů do Říma.

S čím vlastně coby outsider do takového zápasu jdete?

Samozřejmě, že by pro nás každý bod byl dobrý. A já věřím, že předvedeme alespoň takový výkon jaký v prvním poločase proti Moskvě. Když se to povede a Řím bude lepší, zvedneme hlavy a půjdeme dál. Kdybychom ale šance měli, soupeř zrovna neměl svůj den a my to stejně nezvládli, byli bychom naštvaní.

AS Řím - Plzeň Sledujte v úterý od 21.00 online.

Jako po remíze s CSKA.

Přesně, před utkáním bychom sice bod brali, ale po té naší první půli jsme z výsledku byli zklamaní. Na druhou stranu CSKA ukázalo obrovskou kvalitu, možná předtím dali regulérní gól, co neplatil... A pak ta penalta, která naopak byla docela sporná. Samozřejmě, že hodně mrzí, když dostanete gól v devadesáté páté minutě, v šatně převládalo zklamání.

Po páteční výhře nad Spartou už je ale nálada zase dobrá, že?

Bylo důležité, že jsme to zvládli. Na druhou stranu to byly jen tři další body do ligové tabulky, zápas jako každý jiný. Hlavní je, že jsme teď dobře naladění, i když je pravda, že ty nejlepší výkony většinou podáváme po nezvládnutých zápasech.