Liga mistrů je náš sen. Věřím, že náskok udržíme, říká Limberský

„Jejich podpora je až neuvěřitelná. Myslím, že plzeňští fanoušci jsou tím už proslulí. Pokračují v tom spoustu let a věřím, že to bude ještě dlouho trvat,“ prohlásil Limberský. Však také na vánoční setkání do hlediště Doosan Areny dorazily více než dvě tisícovky diváků.

Zkušený bek jim společně s kanonýrem Michaelem Krmenčíkem a dalším zadákem Tomášem Hájkem rozlévali svařák, pak si všichni tři s fanoušky zazpívali koledy.

„Byla to sranda, lidi to pobavilo a účel to splnilo. Koledy jsme předem netrénovali, takže jsme byli docela překvapení a asi půl minuty nám trvalo, než jsme se shodli na nějaké konkrétní, u které všichni známe slova. Naštěstí to nebylo tak velké fiasko,“ vyprávěl po pěveckém vystoupení novinářům.

Dárek u Hájků? Miminko Ač přišel do Plzně před rokem Tomáš Hájek ze Zlína, s přítelkyní a jejími dvěma dětmi žije už delší dobu v Praze, kde také stráví vánoční svátky. A brzy jich bude víc. „Přijede tam za námi rodina z Moravy,“ řekl 26letý stoper na vánočním setkání s fanoušky. Celá rodina se už teď těší na nový přírůstek. Možná i proto si Hájek užívá vánoční atmosféru do sytosti. „Zapojil jsem se do všeho, zdobení stromečku, balení dárků, jen pečení cukroví jsem nechal na partnerce. Jinak jsem se jí snažil pomoct se vším. Potomka čekáme už v únoru, takže je to na místě,“ vyznal se fotbalista, jenž sám pochází ze šesti dětí. Vánoce jsou podle něho právě především o dětech... „My dodržujeme tradice. Zapálíme svíčky, dáme si rybu a salát, pro děti máme klasické řízky. Chceme si to užít a přejeme si především zdraví,“ vyprávěl Hájek. Přiznal se, že bude i vděčným strávníkem, rád si dá i sladké. „Jako první zmizí vanilkové rohlíčky a perníčky,“ vyjmenoval oblíbené cukroví. O váhu strach nemá. „Krotit se moc nemusím. Vím, že někteří kluci v mančaftu jsou na tom o dost hůř,“ usmál se. Hájek není zdaleka jediným viktoriánem, kdo čeká rodinu. Na roli otce se poprvé chystají i obránce Radim Řezník a nejlepší ligový kanonýr Michael Krmenčík. Až těmhle třem začne fotbalové jaro, budou mít napilno nejen na trávníku.

A přestože Vánoce, svátky klidu, jsou už za dveřmi, řeč se samozřejmě brzy stočila i na fotbal.

Davide, máte za sebou snový podzim. Šestačtyřicet bodů a na čele prvoligové tabulky čtrnáctibodový náskok na Slavii. Dokázali jste si něco takového před sezonou vůbec představit?

Samozřejmě, že podzim překonal všechna naše očekávání. Myslím, že asi nikdo nevěřil, že můžeme posbírat takový počet bodů. Je to něco neuvěřitelného. Myslím, že se to nebude dlouho opakovat.

Byl tím zásadním momentem návrat trenéra Pavla Vrby?

Asi všichni vnímáte, že to byl veliký faktor a také náš fotbal teď vypadá líp. I ostatní trenéři tady byli úspěšní, ale Pavel Vrba, i když mu nechci nějak pochlebovat, je prostě jenom jeden. (úsměv)

Je to znát i na hřišti, že fotbal vás teď víc baví. Užíváte si to?

Parta je tady už dlouhou dobu stejná. Od začátku úspěšné éry to na ní máme v Plzni založené.

Vám už bylo letos 34 let, jak dlouho se ještě můžete udržet ve vrcholné formě?

Musím přiznat, že jsem měl před dvěma třemi lety těžší období a v hlavě byly různé myšlenky. Teď si ale fotbal užívám, podobné myšlenky oddaluju, jsem pozitivně naladěný, v hlavě není nic negativního.

Bylo to zmíněné období po odchodu trenéra Vrby z Plzně?

To ne. Spíš šlo o období, kdy to ode mě fotbalově nebylo tak ideální, jak jsem sám od sebe čekal. Teď je to zase lepší, užívám si to a jsem v pozitivní náladě.

O motivaci pro jaro máte postaráno. Skupina Ligy mistrů, kam by český mistr měl automaticky postoupit, je obrovským lákadlem, že?

Asi jako každý z Plzně doufám, že udržíme první příčku a že to bude znamenat postup do Ligy mistrů. Ta je snem každého fotbalisty a my nejsme žádné výjimky.

Ligu vedete o čtrnáct bodů, dá se ten náskok vůbec prohospodařit? Většina lidí okolo fotbalu je toho názoru, že nikoliv.

Ztratit jde matematicky všechno. Ale pevně věřím, že jsme natolik zkušení, že náskok neztratíme.

Máte za sebou dovolenou v Dubaji. Vrátil jste se odpočatý?

Byli jsme tam s přítelkyní osm dní, vyčistili si hlavu. Žádný sport, pohybové aktivity. Od fotbalu jsem si odpočinul dokonale.

A teď začínají Vánoce, máte už všechno nachystáno?

Dárky jsme pořídili už před dovolenou, stromeček jsme taky vyzdobili. Takže jsme v pohodě.

Jaká je večeře na Štědrý den u Davida Limberského?

Klasika. Kapr se salátem.