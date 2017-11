Věřím, že FCSB překvapíme a zvládneme to, říká Limberský

„Postup do jarní fáze je obrovská motivace pro všechny v klubu,“ prohlásil za viktoriány 34letý obránce David Limberský, jenž ve středu předstoupil před novináře v dobré náladě.

„Ještě jedna otázka na trenéra Vrbu a odcházím,“ parafrázoval na závěr tiskové konference známý výrok plzeňského kouče. Ve čtvrtek kolem deváté večer uvidíme, jestli zůstane Limberský dobře naladěn.

Davide, mohou se oba týmy ještě něčím překvapit?

Těch zápasů s Bukureští už bylo hodně. My jsme je výsledkově nezvládli, teď doufám, že je překvapíme tím, že ho zvládneme.

Doufáte, že to může být tentokrát lehčí s ohledem na to, že soupeř má jistý postup a bude šetřit některé opory?

Těžko říct. My nevíme, v jaké sestavě nastoupí. Ale je pravda, že postup mají jistý, my o něj bojujeme. Máme větší motivaci.

Bolela by další prohra se stejným soupeřem víc než jindy?

Když budu mluvit za sebe, tak bych řekl, že už je to trochu i v osobní rovině. Není dobře, když s nimi opakovaně prohrajeme. Je potřeba si z toho vzít ponaučení. Myslím, že kvalitu na to, abychom zápas zvládli, máme.

Bukurešť poslední utkání v rumunské lize prohrála, může to být vaše výhoda?

Nemyslím si to. Po prohraném zápase se ten tým určitě víc semkne.

Vy jste od nich dostali ve třech zápasech devět branek. Co to pro vás obránce znamená?

Já jen pět, jednou jsem nehrál, tak jsem na tom lépe než ostatní. (úsměv) Ne, vážně - je to špatná bilance, tři branky na zápas je hodně. Věřím, že teď neinkasujeme. Nebo minimálně, aby to stačilo na vítězství.

A jak hrát, abyste neinkasovali?

Od toho je tady trenér, který určí taktiku. Doma chceme hrát ofenzivně, potěšit fanoušky dobrým fotbalem. Čím budeme aktivnější vepředu, budeme mít méně starostí vzadu. To je takový všeobecný recept.

Z čeho nejvíc se musíte z předchozích zápasů ponaučit?

Bukurešť je hodně silná dopředu, hrají kolmo, dávají rychle míče za obranu. Na ty jejich náběhy středem hřiště si musíme dát pozor.