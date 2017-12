Limberský o Partizanu: Cítíme, že šance na postup je velká

„V osudí byly zvučnější kluby,“ okomentoval soupeře z Bělehradu. „Uděláme všechno pro to, abychom postoupili. Nebude to jednoduché, ale kvalitu na to máme,“ hlásil zkušený bek do telefonu.

Co vás jako první napadne, když se řekne Bělehrad?

Hned se mi vybaví Tonda Panenka a jeho dloubáček v penaltovém rozstřelu finále mistrovství Evropy v roce 1976 proti Německu...

Je výhoda, že dvojutkání s Partizanem začínáte venku?

To není rozhodující, je úplně jedno, jestli začínáme doma, nebo venku. Za ty roky, co hrajeme poháry, jsme si vyzkoušeli obě varianty. Bude to spíš o tom, jak se nám ten první zápas podaří odehrát.

Jak vidíte šance na postup. Je to pro Viktorii reálný cíl?

Jednoznačně. My si ani jiný cíl dávat nemůžeme. Nestačí nám, že jsme se probojovali do jarní fáze Evropské ligy. Chceme dál. Cítíme, že šance na postup je velká.