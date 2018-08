Dva týdny čekání skončily, Ledecký už běhá v dresu Budějovic

„Bylo to zdlouhavé. Posílal jsem papíry na ukončení spolupráce, jenže oni jsou tací, že mají na všechno dost času. Proto se to tak táhlo,“ odůvodnila zpoždění nová posila budějovického Dynama, která naposledy hrála v polském Górniku Zabrze.



V utkání proti Vlašimi, které Jihočeši vyhráli 1:0, už ale nastoupil od prvních minut a ukázal, že by pro českobudějovický tým mohl být posilou.

Celých devadesát minut jste dobývali vlašimskou obranu. Přišla minutu před koncem zápasu velká úleva po vítězné brance Iva Táborského?

Máme velkou radost z toho, jak to dopadlo. Opravdu jsme je po celé utkání tlačili, měli jsme fůru centrů, pološancí. Díky bohu přišlo zlaté střídání v podobě Iva Táborského, který dokázal po neuvěřitelné akci rozhodnout celé utkání. Je skvělé, že to tam padlo, a těší nás, že máme další tři body.

Nezaskočilo vás, že Vlašim už od úvodních minut rezignovala na ofenzivní choutky a rozhodla se bránit na vlastní polovině?

Z počátku utkání se snažili hrát a tvořit, ale brzy s tím přestali. Viděli, že jsme na balonu lepší, a začali čekat na brejky. To se jim vůbec nedařilo, byli jsme opravdu dominantní. Chyběl nám pouze větší důraz ve vápně, což si také přičítám i na svůj vrub. Chtělo dotlačit do branky nějaký z centrů, ale máme tři body a nemusíme si z toho dělat těžkou hlavu.

Očima trenéra Horejše David Ledecký „Na hrotu pracoval po celou dobu, co byl na hřišti, velmi dobře. Vyhrál několik soubojů, získal pro nás několik míčů. Rozbíhal obranu soupeře, dělal jim problémy. Byl platný hráč a rozhodně nám pomohl. Odehrál zdařilou premiéru v našem dresu.“



V zápase jste se dvakrát ocitl v nadějné pozici. Co scházelo při střele v prvním poločase?

Spoluhráč nechal projít míč až na mě a pokusil jsem se co nejrychleji vypálit. Naneštěstí mi jeden z vlašimských obránců vložil nohu do střely a míč doputoval pouze na roh. Příště to musím provést lépe, chce to udělat o něco rychleji.

Ve druhém poločase už chyběl opravdu kousek. Byl to secvičený signál po rohovém kopu?

Domluvili jsme se, že na rohové kopy budu chodit na přední tyč. Balon jsem lehce líznul, poté ho ještě tečoval jeden z obránců a pokus skončil opravdu těsně vedle. Co nevyšlo proti Vlašimi, může vyjít v dalším zápase.

O vašem příchodu na jih Čech se hovořilo už několik týdnů, ale oficiálně jste byl představen až před zápasem s Vlašimí. V čem byl problém?

Bylo to zdlouhavé. Řešili jsme to s mým posledním klubem na dálku a čekalo se na potvrzení papírů o ukončení spolupráce. Poláci jsou v tomhle ohledu zpomalení, mají na všechno moře času. Proto se to bohužel táhlo tak dlouho, jinak jsem mohl hrát už v dřívějších zápasech.

Jak dlouho jste se s týmem připravoval?

Čtrnáct dní jsem se s týmem připravoval. Nijak mi to neuškodilo, celou dobu jsem trénoval a měl jsem dostatek prostoru poctivě se připravit.

Kdy jste se od trenérů dozvěděl, že zasáhnete do utkání od prvních minut?

Tuším dva dny před zápasem. Následně jsme trénovali standardní situace, takže mi bylo jasné, že do utkání půjdu v základní jedenáctce. Měl jsem čas se na to připravit. Odevzdal jsem na hřišti maximum, sice jsem se gólově neprosadil, ale tak to bohužel občas je. Pro nás je hlavní, že bereme vydřenou výhru.