Už i nováčci vědí, o čem je derby. Dá se v něm obrátit sezona, věří Lafata

Bude jeho poslední? „Je to samozřejmě možné, ale příprava se nemění. Zůstává pořád stejná. Cítím se dobře,“ ujišťuje šestatřicetiletý útočník před zápasem, který se hraje v sobotu od 17.30 na Letné.

Na podzim přišel Lafata o místo v sestavě, protože mu bývalý trenér Stramaccioni přestal věřit. Starty sbíral po minutách, góly nedával, trápil se. Jako celá Sparta.

„Že budeme před druhým derby v takové pozici? Stalo se, víc k tomu nemám co říct,“ oznámil. Z pátého místa aktuálně sparťané ztrácejí na Slavii, druhý tým tabulky, sedm bodů.

Před necelými dvěma týdny navíc klub rezignoval na „projekt Stramaccioni“. Neúspěšného italského kouče nahradil Pavel Hapal.

Je právě derby tím zápasem, ve kterém můžete neúspěšnou sezonu zlomit?

Určitě se to v něm může obrátit. Všichni víme, že nám do optimální pohody docela dost schází, nezbývá nám než tvrdě pracovat a věřit. Hrajeme doma a chceme vyhrát.

Přesto: ve srovnání se Slavií rozhodně nejste v dobrém rozpoložení. Na jaře jste porazili jen Liberec, pak třikrát remizovali s týmy, které bojují o záchranu...

...ale nálada v kabině je dobrá. Na derby se všichni těšíme. Už i ti noví, co jsou tu s námi od léta, vědí, co derby obnáší, o čem to je. Doufejme, že se to promítne i na hřišti.

Oni to na podzim nevěděli?

To byste se museli zeptat jich, ale jsou tady už delší dobu, víc toho poznali a s takovými zápasy u nás už mají nějaké zkušenosti.

Jak byste derby charakterizoval vy?

Pro každého hráče je to svátek. V sezoně odehrajete třicet ligových zápasů, ale tyhle dva jsou výjimečné, jiné. Žije tím skoro celá republika.

To sobotní je pro vás obzvlášť důležité. Pokud nezvítězíte, s druhým místem už se můžete zřejmě definitivně rozloučit. Souhlasíte?

Všichni víme, jak to v tabulce vypadá. Takže jestli chceme mít naději, vyhrát musíme.

Víte, co bude na Trpišovského Slavii platit?

Samozřejmě, že máme nějaké taktické plány, ale prozradit je nemůžeme.

Slávisté tvrdí, že rozhodnou standardky, na které si hodně věří. Co vy na to?

Jestli chceme uspět, tak je určitě důležitý předpoklad, abychom standardky uhlídali.

Mimochodem, vám scházejí jen tři góly k dosažení hranice dvou set branek v české lize. Myslíte na to?

Jinak to ani nejde, vždyť mi to pořád někdo připomíná. Chtěl jsem dát sto ligových gólů, pak jsem dal i dvě stě a teď někdo přišel s tím, že bych mohl dát i dvě stě branek jenom v české lize... No, a až je dám, tak mi stejně zase někdo něco vymyslí.