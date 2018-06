Lafata dal při rozlučce čtyři góly a pak si splnil svůj fotbalový sen

Za Jablonec skóroval v prvním poločase dvakrát a stejnou porci gólů přidal i po přestávce v dresu Sparty. Závěr exhibice dochytal v brance, kde třikrát inkasoval.

„Přiznám se, že jsem chtěl dát gól za oba týmy. Ale důležité je, že se povedl zápas, že přišlo hodně lidí a bylo se snad na co dívat,“ řekl novinářům Lafata po zápase.

Za oba týmy nastoupili hráči s bohatými ligovými zkušenostmi. Nechyběli ani bývalí nebo současní fotbaloví reprezentanti. ´

V dresu Sparty se představili například Pavel Kadeřábek, Jakub Brabec, Ladislav Krejčí, Marek Matějovský, David Bičík nebo Tomáš Sivok. Jablonecké barvy hájili Milan Fukal, Karel Piták, Tomáš Čížek a tým z lavičky vedl trenér Petr Rada.

Lafata ocenil, že dorazila tak zvučná jména. „Všem klukům, kteří přijeli, patří velký dík. Měli to o své dovolené, kdy mohli být s rodinou u moře, nebo odpočívat a místo toho sem přijeli,“ řekl Lafata.

Šestatřicetiletý fotbalista udělal exhibicí tečku za svou prvoligovou kariérou. Jen v české nejvyšší soutěži vstřelil 198 branek. Přestože jej i nyní lákaly prvoligové kluby, Lafata měl jasno, dál pokračovat nechtěl. „Už jsem se pevně rozhodl. A přiznám se, že teď už bych to nemohl dělat naplno a nemá cenu to šidit. Myslím si, že ta kariéra byla dost dlouhá a teď je to na jiných,“ řekl.

Lafata prozradil, že si splnil i jeden sen. Už v Jablonci si chtěl zkusit aspoň na pár minut v zápase post brankáře. Říkal, jak si o tom povídal s tehdejším gólmanem Severočechů Michalem Špitem. Ale nikdy to nevyšlo. „Tak se to povedlo až dnes. Ale raději zůstanu dál v útoku,“ řekl s úsměvem Lafata k tomu, na jakém místě bude od příští sezony nastupovat v jihočeském krajském přeboru za Olešník.