Fotbal tady mě opravdu bavil, říká Lafata o podzimu v Olešníku

Produktivní útočné duo utvořil s Radimem Štosem. Ten si připsal 15 branek a vede tabulku střelců přeboru. Bývalý prvoligový kanonýr má o jednu méně, a je tak ve statistice v závěsu za svým kolegou.

„Metu, kolik chci dát v sezoně branek, jsem si v lize nekladl a v kraji jsem u toho zůstal. Jsem rád hlavně za to, že mě kluci vzali mezi sebe, a fotbal tady mě opravdu bavil. Navíc jsme po podzimu první,“ těší Davida Lafatu. Jeho Olešník přezimuje na čele soutěže s 37 body. Druhé Katovice jich na lídra ztrácejí osm a gólů dali „jen“ 32.

Díky pohotovému výběru místa a nekompromisní koncovce byl Lafata vždy postrachem brankářů. „Ale za Olešník jsem dával různé góly. Trefil jsem se i z dálky, takže jsem ještě dokázal zaznamenat nějaký posun,“ říká pobaveně sedmatřicetiletý nejlepší střelec v historii české první ligy. V nejvyšších soutěžích se jeho brankové počítadlo zastavilo na čísle 198.

Zatímco ve svém premiérovém krajském utkání podporoval útočníky ze zálohy a branku nedal, později se posunul na post, který je mu vlastní. Ve druhém kole už to byl v hlavní roli právě Lafata, který dvěma góly v posledních deseti minutách otočil zápas v Jankově na 2:1.

Nejvýrazněji si pak vylepšil střelecký účet doma s Blatnou, kde hostům uštědřil čtyři zásahy, a výrazně se tak podílel na vysokém vítězství 10:2. Přesto zpětně Blatenské velmi chválí.

„Vím, že ten výsledek působí až hrozivě. Ale oni se za každého stavu maximálně snažili. Až do konce zápasu nic nevypustili a radovali se ze svých branek, přestože prohrávali. Takhle si představuji přístup hráčů v nižších soutěžích a potěšilo mě, když tento sympatický mančaft v dalším kole vyhrál,“ vypráví Lafata.

Podepsat se neodmítá

Výsledkově se Olešníku naopak nepovedl domácí zápas s Českým Krumlovem, když doma podlehl 0:3. Střelecky vyšel tým naprázdno i v Želči. Jinak se ale stroj na góly Lafata - Štos nezasekl. „Společně s Radimem máme 29 branek a já jsem rád, že mu to tam tolik padá. Mám radost z toho, když jemu nebo ostatním mohu příležitost připravit,“ pokračuje forvard.

Olešnický kádr Lafata hodnotí jako partu, která chce hrát a vyhrávat. „Kluci to nemají jednoduché. Pracují, studují a do toho stíhají trénovat, což se v krajském přeboru prostě musí. Takže 18 hráčů na tréninku je skvělá vizitka a díky tomu se nám tolik daří,“ líčí několikanásobný nejlepší střelec nejvyšší soutěže.

Podle svých slov se s novými spoluhráči rychle sehrál. V úvodu sezony se snažil být na každém tréninku. Přiznává však, že koncem podzimu už stíhal většinou jen jeden v týdnu. Momentálně mají svěřenci bývalého klubového hráče a současného trenéra Romana Chlumeckého tréninkovou pauzu poté, co v neděli potvrdili svou formu venku proti Lomu u Tábora, který zdolali i bez Davida Lafaty 3:0.

„Baví mě ta přátelská atmosféra. S místními se dobře znám. Po výhře se v klubovně sejdou současní hráči s těmi, kteří už nehrají, a společně zpíváme klubovou hymnu. To je opravdová radost,“ pochvaluje si kanonýr.

A podpisy a fotky se svými obdivovateli? I to patřilo k Lafatovým pozápasovým chvílím. „Přiznám se, že jsem měl trochu strach z toho, jak to na venkovních zápasech bude. Ale nakonec to bylo v pohodě. Nic se nemění na tom, že se vždycky rád podepíšu tomu, kdo za mnou po zápase přijde,“ ujišťuje.

Umístění Olešníka v čele tabulky si váží. „Někdy jsme měli i štěstí. Hlavně musíme na jaře zůstat nohama na zemi a nic nepodcenit. Určitě ale budeme chtít na podzim navázat a vyhrávat. První místo by bylo skvělé. Uvidíme, co z toho bude,“ vyhlíží útočník David Lafata druhou polovinu nejvyšší krajské soutěže.