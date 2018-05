Lafatu prý v Olešníku čeká boj o místo. Půjdeš na lavičku, hrozí mu rival

Lafatův návrat na jih Čech V Českých Budějovicích ho zkoušeli zlákat už v zimě. V době, kdy se jeho pozice ve fotbalové Spartě hodně řešila. Ale neuspěli. David Lafata, jeden z nejlepších českých útočníků současné éry, se rozhodl ještě půl roku přidat a v rudém dresu Sparty hrát i na jaře. „Seděl jsem s ním několikrát. Bavili jsme se na to téma, ale rozhodl se pokračovat ve Spartě,“ vyprávěl před startem jara trenér budějovického Dynama David Horejš. Na otázku, jestli je jeho příchod do černobílého dresu uzavřený natrvalo, odpověděl jen: „To je na Davidovi.“ A 36letý David Lafata se v tomto týdnu rozhodl. Definitivně. Po sezoně skončí ve Spartě a uzavře profesionální kariéru. „Měl jsem s Davidem během jara několik schůzek a jedna moje otázka padla i na to, jestli by ještě nechtěl zkusit hrát příští rok za Dynamo. Dlouho se nerozmýšlel. Trvalo asi pět vteřin, než mi odpověděl, že svoje už má odehráno,“ říká generální manažer budějovického druholigového klubu Martin Vozábal. Ovšem pozor. Spojení David Lafata a Dynamo, kde působil v mládežnických kategoriích a nasbíral i první ligové starty, by mělo v následujících měsících platit. V pondělí vpodvečer budějovický klub představí veřejnosti v hotelu Clarion koncepci nové klubové mládežnické akademie, která by v krajském městě měla začít fungovat od července. A podle informací MF DNES by jedna z trenérských pozic měla připadnout i zkušenému šutérovi. „Davidovi se líbila koncepce, vize i personální obsazení akademie a měl by v ní trenérsky působit,“ potvrdil informace Vozábal. Zároveň by Lafata mohl spolupracovat i s Gymnáziem Česká, kde studují mladí fotbalisté a kde je fotbal jedním z kmenových sportů. „O určitých formách spolupráce jsme se bavili a já samozřejmě jakýkoliv podobný přínos jen vítám. Pro sportovce je to veliký vzor,“ uvedl ředitel školy Antonín Sekyrka, který však zatím nechtěl blíže objasnit, jakou funkci by David Lafata mohl mít. Lafatovo jméno je v jihočeském fotbalovém prostředí neodmyslitelně spojeno s klubem z rodného Olešníku. I když teď žije ve 20 kilometrů vzdáleném Dubném, do Olešníku se pravidelně vrací a už v minulosti mluvil o tom, že po konci profesionální kariéry bude hrát tam v krajském přeboru. „Počítáme s tím, že pokud se nestane nic neočekávaného, David Lafata spojí svoje další fotbalové působení s Olešníkem,“ řekl tamní šéf Slavomír Vařák. V obci se na známého odchovance těší. Na 8 .června mu připravují i rozlučkový zápas, kdy přijede na tamní trávník řada hráčů ze Sparty, Jablonce a Dynama, se kterými známý Jihočech hrával. „Hráče sezval David. My ho budeme symbolicky pasovat do našeho dresu,“ přiblížil Vařák slávu, která bude mít i charitativní podtext. Lidé z fotbalového prostředí se shodují na tom, že návrat Lafaty na jih a jeho zapojení do místního fotbalu byl měl přinést pozitivní efekt. Vždyť Lafata toho dokázal hodně a navíc jeho jméno není spojováno se žádnými skandály. „Kdo jiný by měl být vzorem pro mladé hráče a děti než právě on,“ uvedl na adresu autora 198 ligových gólů Vozábal. Lafata už nyní působí trenérsky na jihu Čech. V Dubném se podílí na výchově přípravek. „Je to důležitý člen trenérského týmu,“ podotkl Martin Řezníček, který se o tamní děti stará. „Bere to opravdu vážně. Je ochotný přijet na trénink i na otočku z Prahy.“ A když dorazil s přípravkou nedávno k zápasu do Mokrého, způsobilo to rozruch. Děti se s ním po zápase fotily a odnášely si podpisy. „To byla spíš výjimka. Většinou jsou děti z naší kategorie ještě malé a moc ho neznají. Takže v tomhle směru má klid,“ dodal Řezníček. To ale nemusí platit, až vyběhne na podzim v krajském přeboru. Jeho starty rozruch způsobí určitě.