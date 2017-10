Houska zazářil. Nebylo možné, abych nedal gól, byl přesvědčen

Trefil se zblízka v 87. minutě z pohotové otočky. Díky svému nejlepšímu hráči Sigma vyhrála 1:0 a po devíti kolech dál udivuje na druhém místě prvoligové tabulky. V reprezentační pauze si Hanáci užijí zasloužené volno.

Neříkal jste si, že branka Jihlavy je pro vás zakletá?

Říkal. Měl jsem asi deset střel, některé šly těsně vedle, některé mi výborně vytáhl Hanuš. Ani nevím, jak ten přímák chytil. Jsem strašně rád, že to tam nakonec spadlo.

A to jste měl i větší šance, že?

Asi to nebyla největší šance, ale já jsem si míč dobře převzal na druhou stranu a věřil jsem, že to propálím, už nebylo možné, abych nedal gól.

Tlak jste měli obrovský. Překvapilo vás, kolik vyložených šancí jste si vytvořili?

Musím říct, že jo. Druhý poločas jsme měli snad osm gólových šancí. Myslím si, že jsme naprosto zaslouženě vyhráli. Kdyby nám tam nepadl ani jeden gól, odjížděli bychom hodně naštvaní. Zaplaťpánbůh, že k tyči spadla ta poslední střela.

V první půli měla jednu šanci i Jihlava, ale od druhého poločasu jste už jasně dominovali.

To bylo po našich chybách, druhý poločas toho moc neměli. Mohlo to skončit rozhodně víc než 1:0.

Naštvalo vás, že sudí ohodnotil váš střet s brankářem Hanušem jako simulování?

Na noze mám šrám. Dostal jsem krásný balon za obranu od Jiřího Texla, gólman mě trefil kolíkem na holeň. Spadl jsem, jasně mě trefil. Bohužel to rozhodčí posoudil, jak to posoudil. Strašně mě to překvapilo, slyšel jsem hvizd a řekl jsem si: Jasná penalta! Zvedl jsem se a najednou jde ke mně rozhodčí se žlutou kartou.

Po devíti kolech držíte druhou pozici. Myslíte už na tyto vyšší příčky?

To zatím ne. Jsme rádi, že jsme tam, kde jsme. Ve fotbale se to může kdykoli otočit. Chce to si toho vážit a nasbírat co nejvíc bodů, co půjde.