Houska ukázal, že má na evropský fotbal. Udrží ho Olomouc?

Tuto otázku uslyšel olomoucký trenér Václav Jílek ještě ve Španělsku. „S tím já nic neudělám,“ pravil.

Když měl Jílek jmenovat jedince, které by po dvojzápase se Sevillou vyzdvihl, neváhal: „David Houska. Předvedl obrovské penzum práce, zvládl to i po herní stránce. Někdy potřeboval dva doteky, ale byl aktivní, pořád chtěl míče, odvedl hodně v defenzivě, dobrá aktivita do ofenzivy. Akorát měl jasnou gólovku, hráč jeho kvalit by s tím měl naložit lépe.“

Houska je žhavým zbožím před zavírajícím se přestupním oknem. Jenže Sigma po vypadnutí z Evropské ligy prohrála také v domácí soutěži proti Bohemians - i unavený Houska nezvykle kazil - a dostala se do prekérní situace. Má jedinou výhru, šest proher, je předposlední a těžko může uvolnit svého nejlepšího hráče.

Odchovanec z Poličky dozrál v tahouna týmu, který rozjíždí prakticky veškeré akce, nešetří krokem a začíná střílet krásné góly ze střední vzdálenosti. V sezoně už stihl tři.

Také v Seville proti hvězdám z La Ligy si vedl stejně aktivně. I když spálil velkou šanci z hranice vápna a po porážce 0:3 litoval: „To měl být gól. Jasná gólovka. Chtěl jsem to utáhnout placírkou po levé ruce. Bohužel mi to trošku sjelo. Nemyslím, že to šlo tak moc vedle, ale nezapadlo to tam.“

I tak to byl pro něj velký zážitek. Stadion s kapacitou 42 500 diváků se téměř zaplnil. „Hrát před takovou kulisou vám dá moc, v české lize se s tímhle nepotkáte. Druhá věc je kvalita soupeře. Doma jsme si ověřili, že to můžeme zvládat se s nimi poměřit. V odvetě už to tak dobré nebylo, ale i tento zápas je velká motivace pracovat dál a musíme se od toho odrazit. Obrovský krásný zážitek. Mrzí mě, že jsme aspoň nevstřelili branku,“ litoval jen. „Vypadalo by to líp i celkově. Měli bychom z toho aspoň malou radost.“

Velký rozdíl mezi udatnou Sigmou a extratřídou Sevilly byl však v odvetě patrný. „Asi ano,“ přikývne Houska. „Na balonu byli všichni hráči Sevilly skvělí. Neztratí skoro žádný míč. Dokážou si poradit iv těžkých situacích. V tom bych hledal asi největší rozdíl.“

Pro Housku však bylo hřejivé zjištění, že zběsilé tempo stíhal.

Díky dynamice i herní chytrosti.

Ví, co s míčem udělá, dřív, než si ho převezme. „Taky jsem cítil, že se jim v některých věcech vyrovnám. Je to potěšující, ale zároveň jsou tam pořád nedostatky. Musím pořád pracovat a pracovat,“ uvědomuje si 25letý subtilní hráč.

Co mu chybí do top levelu? „Občas ztrácím v osobních soubojích, když má protihráč o dvacet kilo víc. Ale zase musím využít jiných předností a na těch slabinách pořád pracovat,“ opakuje si. „Oba zápasy byly obrovské zážitky a obrovské zkušenosti, které jsme nabrali. Mrzí mě, že to nepokračuje dál, protože hrát tyto zápasy, to je svátek.“

Pokud Houska, který v minulé sezoně nakoukl do české reprezentace, udrží „sevillské“ výkony v lize, evropské zápasy si zase zahraje.

Jen to nemusí být s Olomoucí.