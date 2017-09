Olomoucký motor Houska: Je plus, že jsme spolu delší dobu

Po sedmi kolech patří Hanákům třetí místo. Naposledy rozstříleli Karvinou 5:3, na čemž se motor olomoucké hry podílel nádherným gólem po slalomu přes tři soupeře, další dvě brankové situace rozjel a od MF DNES dostal jedničku, nejvyšší možnou známku.

Jako nováček soutěže na čele naháníte favority. To jste ani sami nemohli čekat...

To asi nikdo z nás nečekal. Ale chytili jsme úvod sezony a jsme teď na nějaké vlně. Musíme z toho vytěžit co nejvíce a posbírat do konce podzimu co nejvíce bodů. Liga je vyrovnaná a určitě přijdou i nějaké ztráty.

Ale v Karviné to byly pro vás nervy. Vedete dva nula, soupeř vyrovná, nakonec o dva góly přece jen vyhrajete. Slušná divočina.

Po tom gólu do šatny jsem byl hodně naštvaný. My jsme měli první poločas pod kontrolou, hráli jsme výborně, drželi jsme balon. Pak je jedna standardka, my ji nedohrajeme a oni nám dají gól, potom vyrovnají a my se klepeme o výsledek, abychom vůbec něco uhráli. Zaplaťpánbůh jsme dali ve druhém poločase ještě tři góly.

Karvinští vám první poločas hodně usnadnili. Chybami i tím, kolik prostoru vám dopřávali...

Určitě, bylo tam dost místa. Zápas se jim směrem dozadu moc nepovedl a my jsme toho dokázali využít. Takže spokojenost. Horší to bylo při standardních situacích. Kdybychom nebyli tak naivní v některých věcech a při bránění standardních situací, mohli jsme to dohrát celé daleko klidněji. A nemuseli jsme dostat tři góly. Ale vyhráli jsme, takže zaplať pánbůh.

Ročník 93 táhne Olomouc V áčku Sigmy, jež po návratu do 1 .ligy baví fanoušky a patří mu po 7 kolech 3. místo, je sedm hráčů, kteří pod koučem Chromým ovládli celostátní ligu dorostu. více

Za stavu 2:2 jste ukázali sílu. Nepoložili jste se a zase se pustili do útoku.

Je to asi tím, že jsme na nějaké vlně a věříme si. Pamatuji časy, kdy nás položil gól 2:1 a my už nebyli schopní hrát. Teď jsme dokázali zapnout, i když soupeř vyrovnal, takže určitě plus pro nás.

Plus pro vás byl nádherný gól, kdy jste se pustil proti přesile. Viděl jste tam skulinku?

Zkouším to na tréninku. Někdy to vyjde, někdy ne. Měl jsem i štěstí, že se balon odrazil ke mně.

Přešel jste přes tři hráče a perfektně zakončil. To chtělo kuráž.

To zas jo, to se počítá! Pěkný slalom. Gól to byl důležitý, protože po vyrovnání Karviná hrála dobře.

Ukázali jste, že vaše hra nestojí jen na útočníkovi Tomáši Chorém. Okruh střelců se rozšířil.

Určitě. První gól v sezoně dal Kuba Plšek, Tomáš Zahradníček. Já jsem dal už druhý! (směje se) Je dobře, že to nestojí na jednom hráči, kterého, když vypadne, nedokážeme zastoupit.

Hrajete krásný ofenzivní fotbal. V čem je vaše hlavní síla?

Určitě je plus, že jsme sehraní a hrajeme spolu delší dobu. Proti Karviné jsme prostě využívali šance, které se naskytly. Jak už jsem řekl, Karviná nám dala dost místa.