Aspoň gól jsme chtěli dát, mrzí Housku po vypadnutí se Sevillou

Ale i tak to byl zážitek, ne?

Kulisa a možnost zahrát si na takovém stadionu byl obrovský krásný zážitek. Mrzí mě, že jsme aspoň nevstřelili branku. Byli bychom o trochu veselejší.

Hru jste otevírali, bylo znát, že gól chcete vstřelit hodně.

A hodně nás to mrzí. Už kvůli fanouškům, kteří sem jeli. Vypadlo by to líp i celkově. Měli bychom z toho aspoň malou radost. Škoda, že nám tam nic nespadlo.

I vy jste měl velmi dobrou šanci z hranice vápna. Jenže jste přestřelil...

To měl být gól. Jasná gólovka. Chtěl jsem to utáhnout placírkou po levé ruce. Bohužel mi to trošku sjelo. Nemyslím, že to šlo tak moc vedle, ale nezapadlo to tam. Škoda.

V úvodu utkání jste byli pod tlakem. I kvůli nervozitě?

Zbytečně jsem kazili a to si s takovým soupeřem nemůžeme dovolit, pokazit každý druhý balon. Právě z toho pramenily jejich brejky i góly.

Rozhodila vás atmosféra, nebo spíš to, že soupeř nastoupil s trochu jiným elánem než v Olomouci?

Asi se dalo čekat, že na nás doma trochu vletí. Měli jsme se s tím začátkem určitě popasovat líp. Víc podržet míč a nepustit je do hry.

Co běží hlavou, když po dvou rychlých gólech ve 25. minutě prohráváte 0:2 v tomhle kotli.

Je to hrozně nepříjemné. Ale každý by si měl mít pořád motivaci s tím zápasem něco udělat. Takový zápas se nehraje každý den. Chtěli jsme tam pořád nechat všechno, i když už to bylo 0:2.

Byl vidět velký rozdíl mezi Sigmou a Sevillou?

Asi ano. Na balonu byli všichni hráči Sevilly skvělí. Neztratí skoro žádný míč. Dokáží si poradit i v těžkých situacích. V tom bych hledal asi největší rozdíl.

Nasadili jste novou stoperskou dvojici. Co jste říkal tomu, jak s těžkou zkouškou Polom s Kotoučem popasovali?

Kluci to měli těžké, Byl to pro ně křest ohněm, takže je vůbec nechci kritizovat. Některé těžké situace zvládli hodně dobře. Myslím, že to bylo slušné.

To se samé se dá říct o vašem celkovém působení v Evropské lize.

Oba dvojzápasy byly obrovské zážitky a obrovské zkušenosti, které jsme nabrali. Mrzí mě, že to nepokračuje dál, protože hrát tyto zápasy, to je svátek.

Po svátku vás v neděli liga s Bohemians. A potřebujete zabrat.

Musím přepnout do ligy, kde to zatím není vůbec dobré. Musíme zregenerovat a zvládnout to za každou cenu. Ten zápas stál hodně sil. Bylo velké dusno.

Jaké zkušenosti vám utkání v Seville dalo?

Třeba hrát před takovou kulisou, protože v české lize se s tímhle nepotkáte. Druhá věc je kvalita soupeře. Doma jsme si ověřili, že to můžeme zvládat se s nimi poměřili. Teď už to tak dobré nebylo. Ale i tento zápas je velká motivace pracovat dál a musíme se od toho odrazit.

Co jste říkal na hymnu, kterou spustil celý stadion před zápasem?

To byl vážně hukot. Moc hezké, mazec. Každý to má asi individuálně, jestli ho to zdrtí, nebo nabudí. Mě to spíš do toho zápasu nabudilo. Hrozně jsem se na ten zápas těšil. Byl to skvělý zážitek, opakuji.

Dodává konfrontace se Sevillou sebevědomí?

Hlavně ten domácí zápas nám ukázal, že s nimi můžeme hrát. Tady jsem taky cítil, že se jim v některých věcech vyrovnám. Je to potěšující, ale zároveň jsou tam pořád nedostatky. Musím pořád pracovat a pracovat.

Co vám chybí do toho top levelu?

Občas ztrácím v osobních soubojích, když má protihráč o dvacet kilo víc. Ale zase musím využít jiných předností a na těch slabinách pořád pracovat.