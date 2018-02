Graiciarovo zranění je malá tragédie, říká liberecký kouč Holoubek

Přes zimu Liberec přišel o brankáře Koláře a stopera Kúdelu, jinak se je ho sestava nezměnila. Čtvrtý tým tabulky dokázal v přípravě porazit ruskou Ufu i srbský Partizan Bělehrad. „Opravdové zrcadlo nám ale nastaví až Sparta,“ uvědomuje si kouč Holoubek.

„Celý realizační tým je nový a hráči nás teprve poznávají. Samozřejmě vnímám, že čtvrté místo na podzim bylo tak trochu nad plán a na jaře to budeme mít hodně složité. Ale je naším cílem pozice udržet.“

Liberecký Martin Graiciar (vpravo) a Martin Sladký z Olomouce v souboji na snímku z podzimní sezony.

Na herním kempu na Kypru se vám zranil talentovaný útočník Graiciar. Jak moc špatná je to pro vás zpráva?

Byla to největší kaňka našeho soustředění, zranil se nešťastnou náhodou. Martin je pro nás důležitý hráč, takže je to taková malá tragédie. Má nalomenou klíční kost, to znamená pět až šest týdnů mimo hru. Jeho post teď na sebe budou muset vzít jiní.

O náhradě „last minute“ neuvažujete?

Ale ano. Na příchodu útočníka intenzivně pracujeme. Doufejme, že se to podaří. Ale žádnou velkou přestupovou bombu nečekejte.

Když jste v zimě k týmu přicházel, prohlásil jste, že největším posílením by pro Liberec bylo, kdyby se podařilo udržet tým pohromadě. To se ovšem nepodařilo: odešel brankář Kolář a hlavně lídr obrany Kúdela. Co s tím?

Máte pravdu, v Ondrovi Kúdelovi nám odešel lídr týmu, vedle kterého jiní hráči vyrostli. Chybí nám v kabině i na hřišti. Sháněli jsme náhradu a přivedli jsme dva zahraniční stopery. Uvidíme, jak s nimi budeme v lize úspěšní. Co se týče postu brankáře, máme Vencu Hladkého, který musí ukázat, že je opravdovou brankářskou jedničkou.

Jste rád, že v týmu zůstal další obránce Coufal, který nakonec neodešel do zahraničí?

Bez něj už bych si to nedokázal představit. Je to skvělý kluk, všechno dělá na sto deset procent. Takový hráč vždycky bude chybět.

Příprava Bilance přípravných duelů: 2 - 2 - 2 Jak se dařilo v přípravě? Přehled zápasů zde.

Zápasy na Kypru vám vyšly. Lze z nich usoudit, že tým si uchoval sílu?

Ano, ty zápasy nám vyšly výsledkově. V přípravě je ale všechno úplně jiné. Někteří hráči jsou v ní silní, věří si, a pak přijdou v lize před plnou tribunu a přestane se jim dařit. Takže uvidíme.

Může znovu omlazený tým na jaře obhájit současné čtvrté místo?

Je to náš cíl. Celý realizační tým je nový a hráči nás teprve poznávají. Samozřejmě vnímám, že čtvrté místo na podzim bylo tak trochu nad plán a na jaře to budeme mít hodně složité.

V zimě jste zatím do týmu přivedli tři mladé zahraniční hráče: stopery Vukliševiče a Kačarabu a do ofenzivy Oscara. Splnilo to vaše představy o posílení?

Čekali jsme, jestli nějací hráči odejdou, a když odešli, tak jsme na to reagovali. Ti, kteří přišli, splňují naše požadavky. Ale správně jste řekl, že jsou mladí. Potřebují čas a je otázka, jestli ho máme. Bereme to tak, že máme extrémně mladý tým. Je otázka, jestli bychom nějakého nového zkušeného hráče vůbec chtěli. Chceme pracovat s perspektivními fotbalisty, kteří mají transferový potenciál směrem do zahraničí.

Rozumím, ale zároveň se po vás bude chtít, abyste hráli o poháry...

Máte pravdu, je to trochu dvousečné. Uvidíme, jak to bude vypadat v sezoně. Kdyby se nám podařilo udržet v tabulce nahoře, velice by mě to potěšilo. Ale ještě víc by mě potěšilo, kdyby byli schopní opakovaně podávat nadstandardní týmové výkony.

Kdo z těch jmenovaných posil má nejblíž do sestavy?

V podstatě všichni do ní mají nakročeno. Kdybych měl jmenovat, tak jeden ze stoperů, a Oscar se jeví opravdu velice dobře.

Za týden vás čeká ostrá ligová premiéra: v úvodním jarním kole nastoupíte na hřišti Sparty, odkud jste do Liberce přišel. Už si představujete, jaké to bude?

Přemýšlím o tom. Bude to určitě hodně zajímavé. Jedu domů, ve Spartě jsem byl 14 let, znám tam každého a mám dobrý vztah s fanoušky, takže se těším. Na druhou stranu tam pojedeme s velkým respektem, i s ohledem na zimní transfery do Sparty. Ale chceme si to s ní rozdat, rozhodně nejsme předem poražení, i když nejsme favorité. Dá se říct, že Sparta nám po zimní přípravě nastaví zrcadlo.