Trenčín a cizinci? Dlouhodobá vize. Ve Spartě vás mele tlak, říká Holoubek

„O to víc mě ten výsledek potěšil,“ líčil bývalý kouč Sparty, který na Slovensko zamířil v létě po angažmá v Liberci. „Můžeme si cenit toho, že jsme je s Ružomberokem porazili. Zpětně si až říkáte: Ty jo, my jsme fakt takovému týmu dali čtyřku?“



Překvapilo vás, jak Trenčín v Evropě zazářil?

Úplně v šoku jsem nebyl. Když si o tom povídáme s ostatními trenéry, říkáme si, že pokud bychom hráli poháry, chtěli bychom dostat tým z Nizozemska. Oni malinko zaspali dobu a ať hrají doma, venku, v lize nebo v pohárech, pořád jedou stejným stylem. Rozestavení 4-3-3, velice dobře kombinačně, skvělé individuality, ale je to pořád stejné. I v zápase s Trenčínem jsem si všiml, že bylo jedno, jestli je první nebo devadesátá minuta, jestli je to 0:0 nebo 0:4. Nijak nereagovali.

Co to znamená?

Hráli takovou tréninkovou poziční hru kolem středového kruhu. Proti takovému týmu se dobře hraje, české a slovenské kluby to dokazují dlouhodobě. Zároveň je fakt, že i když jsem na Slovensku krátce, Trenčín dobře znám a vím, čeho je schopný. Navíc mají nizozemského trenéra i majitele, takže to pro ně byla extra motivace.

Trenčín je hodně nevyzpytatlený, ne? Vypadá to, že hraje hlavně dopředu a na bránění často takový důraz neklade.

To je dané typologií hráčů. Mají výborné individuality - ať už je to útočník Mance, který dal Feyenoordu hattrick, nebo střední záložník El Mahdioui, hráči na krajích... Jsou skvělí v situacích jeden na jednoho, jeden na dva. Dozadu jsou trochu lenivější, v tom jsme je my nachytali. Ale myslím, že z deseti utkání s nimi bychom třeba sedmkrát prohráli.

Trenčín hraje jen se třemi Slováky v sestavě, ale jeho hra má jasný řád a tým funguje. Čím to, že Spartě podobná internacionalizace zatím nevychází?

V Trenčíně už to dělají tak dlouho, že nabrali zkušenosti. Není to záležitost roku nebo dvou, zahraniční hráči tam chodí dlouhodobě, je to jejich vize. Čas a zkušenosti hrají při výběru trenéra a hráčů velkou roli. Ale je fakt, že Slovensko je v tomhle specifické. Týmy tady v přípravném období klidně protočí na testech třeba třicet hráčů. Jen si to představte: v kabině se vám prostřídá třicet nových tváří, ani nevíte, jak se jmenují, nic. Má to svá úskalí a musíte mít hodně zkušeností, abyste z toho vybrali ty pravé.

Hlavní rozdíl proti Spartě je v tom, že Trenčín přivádí mladé hráče s minimálními zkušenostmi, za minimální náklady. Je to v českých nebo slovenských podmínkách správná cesta?

To jste mi hezky nahrál. Nějakou dobu na Slovensku už jsem a vidím, že hlavní rys místního fotbalu je ten, že se tu pohybují velice mladí hráči. V týmech, které hrají o udržení, je i dost zkušených, ale ti, co hrají nahoře, sázejí na mladé. Teď jsem zrovna četl názor Martina Haška, trenéra Bohemky, který vylíčil přesně, jak to je: mladí ze zahraničí by sem měli chodit ne pro to, aby tu chtěli zůstat. Ale aby se jim povedla sezona, ukázali se, dali góly, tvrdě pracovali... A pak se posunuli z Česka nebo Slovenska dál.

Zatímco Sparta dala třeba třiatřicetiletému Mavubovi loni smlouvu na tři roky.

Proto bych všem doporučil, aby se na Slovensko jeli podívat, jak se tu hraje. Uvidí otevřený, rychlý fotbal s mladými hráči. Pro mě jako pro trenéra je to obrovská zkušenost a důkaz, že s mladými se to dá hrát. Že to je cesta.

Jenže jde to i ve Spartě? Vy jste to zkusil a sám jste poznal, pod jakým tlakem se trenér v takové pozici ocitá.

No právě. Kdo nebyl ve Spartě, nemůže to pochopit. Tam je to pro hráče, trenéry i funkcionáře obrovsky složité. Všichni jsou pod tlakem od fanoušků, od vás z médií, výsledky se chtějí hned. Je to komplikované a každý, kdo tam byl, vám to potvrdí. Pro trenéry je to obrovská výzva, ale když nemáte výsledky, tak vás to mele, mele, mele... A nakonec vás to většinou doběhne. Spartu každopádně sleduju dál, přeju jí, aby to v lize nakopla. A věřím, že pod trenérem Ščasným se to i v téhle situaci povede.

Jak by si v české lize vedl Trenčín?

Zrovna teď jsme se o tom s asistentem Jirkou Jarošíkem bavili. Hádali jsme se, nadávali si, byla to asi hodinová debata... A neshodli jsme se. (úsměv) Na Trenčín by se určitě skvěle dívalo, lidi by na něj rádi chodili, ale český fotbal je specifický. To znamená, že všechny týmy by proti němu zalezly, hrály v hlubokém bloku a ten mají zvládnutý. Měli by to složité, proto jsme vlastně nedokázali odhadnout, jak by se v tabulce umístili a jak by byli výsledkově úspěšní. Na Slovensku jsou v jiné situaci, tady se hraje nahoru dolů, pro diváky super.

Zato pro trenéra nervy.

Hrozný! Je to útok za útokem, pořád jdete do mrákot, že dostanete gól. Ale krásně se na to dívá, fanoušek vidí parádní fotbal. A to je správně.