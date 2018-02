Remízový zápas, prospali jsme první půli, litoval liberecký kouč Holoubek

„Rozdělil bych to na dvě roviny. Výsledek pro nás nebyl dobrý, ale přijetí od diváků bylo velice hezké. A za to jim děkuju,“ říkal Holoubek po utkání, ve kterém jeho tým odehrál dva rozdílné poločasy.

„První jsme prospali, byli ustrašení, nevěřili si. To mě hodně mrzí. Ve druhém jsme si zasloužili dát gól, mohlo to být remízové utkání, bohužel se nestalo.“

Prohrávali jste od páté minuty. Nenapadlo vás, že to skončí špatně?

Musím se přiznat, že mi to blesklo hlavou. V páté minutě na Spartě prohrávat, před plnými tribunami... Měl jsem ty myšlenky, napadlo mě to.

Místo toho jste ve druhém poločase přidali a Spartu chvílemi zatlačili.

Jsem rád, jak kluci reagovali. Ostych a strach z nich spadl, nebylo kam couvnout a druhý poločas už se mi líbil. Odvedli jsme dobrou práci. Ale fotbal se hraje 90 minut, takže jsme prohráli zaslouženě.

Jaké bylo připravovat tým proti posilněné Spartě?

No, to teď zjišťuju z druhé strany. Proti Spartě a Slavii je vlastně příprava nejjednoduší, protože koncentrace hráčů je vždycky stoprocentní. Hraje se před plným stadionem, proti kvalitnímu týmu... Realizace výkonu je druhá věc a nám se bohužel první poločas úplně nevydařil.

Ve druhé půli jste měli velkou šanci, Coufal zblízka jen těsně nedostal míč za čáru. Jak vám bylo?

Věřil jsem, že z toho něco bude, že to bude gól. Vnitřně jsem doufal, ale viděl jsem, že to gól nebyl. Chyběl kousek.

Jak vás zaujaly sparťanské posily? Stanciu i Kanga dali po gólu.

Byli jsme přesvědčení že budou hrát, to bylo logické. Ale nepřipravovali jsme se specificky na ně dva. Jsou to dobří hráči, bude to oživení české ligy. Sparta v nich získala velice kvalitní hráče.

A vaše posily? Jak jste byl spokojený s obráncem Kačarabou a záložníkem Oscarem?

Taras udělal penaltu... To ale pramenilo fakt už z toho, že jsme hráli vabank. Ukázal rychlostní potenciál, to muselo být vidět. Blbě se mi to hodnotí, první poločas nehrál dobře nikdo. Taras odehrál průměrné utkání, Oscar je kvalitní v prvním doteku a v práci v meziprostoru, bylo to od něj celkem slušné. Jsem rád, že přišli, že jsme kádr nějak doplnili. Doufám, že se budou zlepšovat a že půjdou výkonnostně výš.