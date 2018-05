Loučící se liberecký kouč Holoubek: Šesté místo? Na víc jsme neměli

„Samozřejmě jsme na závěr chtěli vyhrát, když prohrajete, loučení už není tak hezké,“ připustil Holoubek, který po sérii špatných výsledků a ztrátě nadějí na poháry dostal U Nisy tři kola před koncem výpověď.

Už před posledním zápasem bylo jasné, že Liberec skončí v lize šestý. Domácí Zlín se mohl ještě prosmýknout do první desítky, což se mu také povedlo. Zvítězil díky hattricku francouzského útočníka Jeana-Davida Beauguela, který se přitom v lize trefil poprvé od loňského dubna.

Za Liberec, který hrál bez potrestaného kanonýra Pulkraba, skóroval v 70. minutě střídající Petr Ševčík. Byl to jeho první gól během dvouletého účinkování v Liberci.

„Domácí byli více motivovaní,“ přiznal loučící se trenér Holoubek. „První poločas se nám nepovedl a zaslouženě jsme prohrávali, ve druhém jsme sahali po vyrovnání, ale naše produktivita je velice špatná. Projevil se rozdíl v tom, že Zlín má útočníky a my bohužel ne...“

Svůj konec v Liberci bere smířeně. „Všichni jsme si to představovali delší, ale bohužel jsme nesplnili cíle, které byly dané, a proto to tak dopadlo. V naší branži je to v Čechách hodně složité, ale člověk se s tím musí naučit žít,“ uvedl trenér, který do Liberce přišel v zimě ze Sparty.

Tým v zimě přebíral po Jindřichu Trpišovském na čtvrtém místě, ale přes nadějný start jara pozice neudržel.

„Šesté místo není dobré, ale odpovídá tomu, jakou má tým kvalitu. Jsme smutní, že jsme neuhráli poháry, ale myslím, že na víc jsme neměli,“ prohlásil David Holoubek s tím, že podle jeho názoru dostal z libereckého mužstva maximum.