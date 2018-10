Jít do vyššího vedení, Baník by nevěděl, co má dělat, mrzelo Gubu

„Ten gól mě těší, ale v prvním poločase jsme mohli jít do dvou, tříbrankového vedení a Baník by nevěděl, co má dělat,“ řekl Guba.

Co bylo nejdůležitější při tom vašem gólu? Pohotová střela?

Už dlouho jsem v útoku nehrál, ale všiml jsem si, že útočníci střílejí z první, tak jsem to zkusil. Po Panyho (Panákově) přihrávce mi to Linži (Lingr) výborně sklepl. Tak to zkoušíme na tréninku.

Mohl jste dát i druhý gól. Jenže ve druhé půli, kdy jste už byli v deseti, jste v dobré pozici minul branku. V čem byl problém?

Už jsme neměl dost sil. Ba Loua mi parádně nahrál. Zkusil jsem střílet takovým futsalovým bodlem. Škoda, že to nešlo do branky.

Překvapili jste Baník svou aktivní hrou?

Překvapili. Zřejmě čekali naši hru z bloku. Ale přibrzdila nás ta červená karta. Pak už jsme naši hru praktikovat nemohli, Baník se dostával do příležitostí a ze sporné standardky se pěkně trefil.

Jaké to pro vás bylo, nastoupit po delší době v útoku?

Dobré. Cítím se tam velmi dobře, navíc když jsme soupeře napadali. Trenér postavil rychlé hráče a vyšlo to.

Takže Tomáš Wágner, až se uzdraví, bude mít problém vrátit se do sestavy?

Je to super útočník, dává důležité góly. Teď je zraněný a momentálně ho zastupuji. A rád bych za něj zaskakoval co nejlépe.