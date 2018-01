Nedokopej ho, ještě s tebou bude hrát, říká si Gáč, posila na zkoušku

... aby hned druhý den hrál v přípravě zrovna proti Brnu.

„Druhá liga je kvalitní soutěž. Rád bych tam dostával šance a sbíral zkušenosti,“ přeje si Gáč, jehož úkolem bude pomoct zacelit mezeru po klíčovém obránci Jaroslavu Svozilovi. „To je výzva, které bych se rád zhostil,“ říká otevřeně.

Spolu s ním se náročného úkolu chystá zhostit i Muamar Avdić, někdejší znojemský hráč. Nová stoperská dvojice odehrála v Tipsport lize jeden poločas proti Brnu.

„Jsou před námi dva měsíce práce. Tihle stopeři se viděli až před zápasem,“ uvedl trenér Jiří Balcárek.

Muamar Avdič

Avdić si počínal sebevědomě, hlasitě dirigoval obranu, jako kdyby ze Znojma na nějaký čas neodešel. Jen spoluhráče ještě neznal jménem. „Hej, ty, sem,“ křičel na ně a ukazoval rukama na místa, kam chtěl, aby si ostatní nabíhali.

Balcárek novou souhru konkrétně hodnotit nechtěl. „Hledáme varianty. Vidíte sami, že po odchodu Svozila tam (v obraně) máme problém,“ uvedl.

Svozilův přestup do Opavy ho před koncem roku zaskočil. „Bylo to o svátcích, rychlá akce. Opava má obrovské ambice, asi to byl pro náš klub i dobrý obchod. Musíme tu díru zacelit,“ krčil rameny Balcárek.

A znojemské ambice? Tým je šestý, pět bodů za postupovou příčkou. „Když vedení prodává hráče aspirantovi na postup... Nevím. Když vám klíčový hráč odejde do klubu, který je s vámi v první šestce, můžete si o ambicích udělat obrázek sami,“ naznačil trenér mnohoznačně.

Gáč jako potenciální posila věří, že o postup se ve Znojmě hrát bude. „Cílem je posbírat co nejvíc bodů a chtít jít nahoru,“ říká. Domnívá se, že u toho bude společně s útočníkem Antonínem Růskem, hrajícím v přípravě za Brno. Může se ale do Znojma na hostování zase vrátit. Gáč přiznal, že v duelu Tipsport ligy pár procent v soubojích ubral, aby Růska nedokopal. Vždyť na jaře to může být jeho kolega. „Přesně tak,“ přikývl Gáč s úsměvem.