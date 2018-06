Podpora USA od anglické legendy nepřekvapila. Hvězda světového fotbalu v závěru kariéry hrála v americké MLS za Los Angeles Galaxy a nyní vlastní podíl v klubu z Miami, který by měl do ligy vstoupit v roce 2020. A Miami je jedním z čtrnácti plánovaných hostitelských měst společné kandidatury.

Ve videovzkazu, který Beckham natočil, zdůrazňuje nadšení fanoušků ve všech třech zemích pro fotbal, které na vlastní kůži zažil.

„Za Galaxy jsem hrál šest let, hrál jsem v Kanadě s tamějšími týmy. A nechtějte, abych začal o vášni pro fotbal v Mexiku,“ řekl Beckham. „Není moc vášnivějších národů,“ dodal.

Třiačtyřicetiletý záložník připomněl i poslední šampionát, který v roce 1994 uspořádaly USA. Sám na několika zápasech byl a atmosféra byla už tehdy vynikající. „A teď je nadšení pro fotbal ještě větší, má větší podporu a lidé mu víc rozumějí,“ dodal.

Hlavními zbraněmi severoamerické kandidatury jsou dostatek moderních stadionů, dostupnost a výborná infrastruktura. Ve prospěch Maroka, které se o MS neúspěšně ucházelo již čtyřikrát, zase mluví očekávaná podpora zemí z Afriky a Blízkého východu.

Pokud by kongres FIFA nevybral ani jednu z nabídek, dostanou možnost kandidovat i země z Asie a Evropy. Ty se do procesu zatím nemohly zapojit kvůli tomu, že letošní MS hostí Rusko a to příští v roce 2022 Katar.