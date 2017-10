Mysleli jsme, že to bude brnkačka, přiznal teplický Trubač po vyřazení

„Začalo to už tréninkem den před výkopem, který od nás nebyl dobrý, táhlo se to přes předzápasové pokyny až do utkání. Mysleli jsme si, že zápas bude brnkačka,“ cítil záložník, že Teplice o patro níž působícího soupeře podcenily. „Hráli jsme špatně, srážejí nás individuální chyby v obraně, měli jsme zbytečné ztráty.“

Vítěz poháru jde do skupiny Evropské ligy, což je odměněno 80 miliony korun, ani tahle vidina sklářům nepomohla. „Hradec se gólem na 1:0 dostal do laufu a věděl, že se s námi dá v pohodě hrát. Chytil sebevědomí,“ pozoroval Trubač, který naskočil do 2. půle. Teplice jen dotahovaly. „Kontaktní gól přišel pozdě,“ litoval, že Vondrášek snížil až v nastavení.

Trubač, který zamířil do Teplic přes Slavii, bral stejně jako další exhradecký hráč Vaněček duel speciálně. „S Davidem jsme mluvili, že zápas je pro nás prestižní. Už jen kvůli rivalitě mezi klukama, známe se. Brali jsme to velkým způsobem.“

Právě Vaněček jeden gól dal a druhý připravil. Ofenziva Teplic hlavně ve druhé půli marná nebyla, byť scházel nemocný motor Fillo a odpočívající Rezek. „Říkali jsme si, že musíme být aktivní, jinak nás Teplice utlučou. V závěru měly už drtivý tlak,“ řekl autor vítězné trefy Jan Shejbal.

Jenže v defenzivě to sklářům haprovalo, nájezdy Hradce nezachytávali. I kvůli absenci kapitána Ljevakoviče, dostal volno. „Scházel hodně. Nám všeobecně chybí v obraně důraz, jsme měkký. I kdyby to měl být faul na půlce hřiště, důrazný souboj... My ale nejsme schopní si vzadu udělat respekt. Jestli má Hradec vepředu dva menší a ani ne dvacetileté kluky, je asi něco špatně, že uhrají každý balon. To nám schází i v lize.“

Právě už jen v ní však musí Teplice nahánět Evropu. Pohárová stopka bolí, od cíle by stály jen tři výhry. „Musíme si to teď vybojovat v lize. Ztrácíme čtyři pět bodů, abychom skočili zase dopředu. Pohár musíme hodit za hlavu, ale taky si něco k němu říct. Protože je hrozné dostat doma tři góly od druholigového týmu.“