Trubač se nebál, kličkoval. A čeští mladíci porazili Chorvaty

„Byl jsem trpělivý a čekal do poslední chvilky, jak se to vyvine,“ popsal Trubač situaci, kdy se nebál kličkovat v pokutovém území hostů. „Jednoho našeho hráče jsem měl po pravé ruce, druhého po levé. A ten, co dobíhal, byl Hašan. Naznačil jsem jednu kličku, přičemž protihráč se trošku otočil. Pak to jejich stoper udělal úplně suprově, protože vlastně zablokoval půlku brány a gólman byl v té druhé. Přemýšlel jsem, jak to udělat, ale stačilo míč jen posunout Hašanovi...“

Trubač dodal, že je hlavně rád, že to byl rozhodující gól. „Za ním jsme šli, celé mužstvo pracovalo.“

Trenér Vítězslav Lavička celou akci prožíval v euforii. Vůbec mu nevadilo, že si Trubač s míčem pohrál. „Byl to jeden z bodů, který jsme po hráčích chtěli, aby měli odvahu a zdravé sebevědomí. Potřebovali jsme hrát na hranici svých možností, abychom dosáhli na dobrý výsledek,“ uvedl Lavička.

Mladí reprezentanti věděli, že jedině výhra je ještě reálně udrží ve hře o postupové příčky. Byli pod tlakem. „Ve fotbale tlak je a bude. A vzhledem k našemu postavení v tabulce je to další krůček k tomu, abychom postoupili,“ připomněl Trubač stávající třetí příčku.

Z Chorvatů šel ale strach navíc, když národní tým na podzim u nich vybouchl 1:5. „Mají obrovskou kvalitu, hráče z Premier League, La Ligy, Bundesligy, je těžké se na ně připravit. Hráli jsme s nimi už jednou a od toho se příprava odvíjela. Výborně jsme se připravili,“ podotkl Daniel Trubač.

Co museli udělat jinak, aby tentokrát uspěli? „Vycházeli jsme z lepší defenzivy než v tom prvním zápase. Je super, že jsme neinkasovali jako první na rozdíl od toho zápasu venku,“ odpověděl Trubač. „Když jsme dali vedoucí gól, tak z nás ta tíha spadla. Sice nás trochu srazil ten gól na 1:1, ale jsem moc rád, že jsme výhru strhli na naši stranu.“

Trenér Lavička podotkl, že dnešní vítězství je pro trenéra Josefa Pešiceho, který zemřel loni před Vánocemi. „On pro nás ještě na podzim mapoval soupeře a zjišťoval aktuální informace, byl to první člen naší jednadvacítky,“ prohlásil Vítězslav Lavička. „Osud mu nepřál. Celý tým mu nahoru posíláme pozdrav.“