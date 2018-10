Hrát za nároďák byla pocta, říká teplický záložník Trubač

„Nebyl to poslední zápas jen pro mě. Chtěli jsme si to naplno užít a vyhrát, což se podařilo. Takhle by se mělo hrát za reprezentaci, pro mě to byla obrovská pocta a jsem rád, že jsme to zvládli,“ usmíval se 21letý Trubač, jenž od příští sezony bude už věkově patřit mezi seniory.

Ač v prvoligových Teplicích nehraje v základu, kouč jednadvacítky Vítězslav Lavička na něj sázel. „Jsem rád, že trenér mi věřil, dával mi šanci. Snad jsem se mu zavděčil, snažil jsem se odevzdat maximum. A teď se budu snažit prosadit i v lize,“ má před sebou další výzvu.

Češi skončili v kvalifikační skupině o Euro třetí, předčili je Chorvaté i Řekové. „Je strašně těžké uhrávat výsledky s týmy jako Chorvatsko nebo Řecko, hrají výborný fotbal. V kvalifikaci v podstatě nemůžete ani jednou zaváhat a to se nám nepovedlo. Sráželo nás, že jsme neproměňovali šance.“

Platilo to i pro derniéru s Moldavskem, trefil se jen Pulkrab hned v úvodu duelu. „Řekli jsme si, že na Moldavce aktivně vletíme, podařilo se nám dát rychlý gól, což byla obrovská výhoda. Nemuseli jsme se s nimi tahat do konce. Bohužel jsme pak nepřidali žádnou další branku, ale zase v závěru jsme to docela v klidu dohráli,“ hodnotil Trubač.

Lvíčata měla co napravovat, před zápasem v Chomutově ostudně prohrála v Bělorusku. „Už když jsme přijeli na stadion do Chomutova, bylo vidět, že všichni chceme. Nikdo se určitě nechtěl loučit prohrou s Moldavskem a jsem rád, že jsme to zvládli,“ ulevil si záložník.

Nadchla ho atmosféra na stadionu v Chomutově, kam dorazilo přes 2 000 diváků. „Pokaždé se mi hodně líbilo tady hrát, vždy přišlo dost fanoušků, je to tu super!“

Teď už se ale Trubač začíná soustředit na ligový zápas podzimu, kterým je pro Teplice bitva na Slovácku. Sklářům totiž vůbec nevyšla úvodní třetina ligy a přimotali se do boje o spodní příčky, což platí i pro jejich sobotního soupeře. „Pro nás je každý zápas důležitý, ale samozřejmě víme, kde se nacházíme my i Slovácko, je to zápas jakoby o 6 bodů. Ale myslím, že Teplice mají takovou sílu, aby uhrály o hodně víc bodů, než zatím máme,“ je přesvědčený Trubač.

Možná se před ním teď otevírá nová šance, v Teplicích došlo k trenérské rošádě a nový kouč Stanislav Hejkal by mohl mladíka vytěžovat víc než jeho předchůdce Daniel Šmejkal. Naposledy v Plzni odehrál Trubač 2. poločas, když střídal Žitného. „Pro všechny je ta změna impulz a pro mě jednoznačně šance. Teď jsem odehrál poločas, tak snad těch minut bude přibývat,“ doufá.