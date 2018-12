Trubačovi chybí už jen góly. Asi za to můžou děravé ponožky, říká

„Dostávám víc příležitostí než za minulého trenéra, proto si víc věřím. A doufám, že je to na mně vidět,“ vydělal Trubač na výměně kouče Šmejkala za Hejkala. „Teď se musím asi zaměřit víc na koncovku, nějak mi to zrovna nelepí. Možná to bude děravýma ponožkama a zmrzlýma nohama,“ smál se po vítězství 1:0 v mrazu nad Libercem. Letos skóroval jednou na Bohemians.

Na Stínadlech hostuje ze Slavie a pod Hejkalem naskočil do startovací jedenáctky v posledních šesti kolech. „A na pozici pod hrotem mi to svědčí víc než z lajny,“ našel ideální místo. „Každý post má pro a proti, ale za útočníkem se mi daří víc. Proti Liberci kluci vzadu výborně rozehrávali balony, takže jsem měl kolem sebe hodně volného místa a mohl si najít prostor, aby mi dali přihrávku. Když je člověk neobsazený, hraje se jednoduše. Takže já spíš děkuju klukům, že mi balony dají, o to je pak moje pozice snadnější.“

Odchovanec Opočna a Hradce Králové nechce bývalého a současného trenéra srovnávat. „Času a prostoru teď dostávám víc, cítím se líp, sebevědoměji, protože hraju. Ale neříkám, jestli je někdo lepší nebo horší. Je to prostě jiné.“

Oscar Murphy Dorley (vlevo) z Liberce a Daniel Trubač z Teplic

Jednadvacetiletý Trubač se chce se skláři vyvarovat záchranářských problémů. „Dali jsme si za cíl, že bychom chtěli mít po podzimu přes dvacet bodů, teď jich je 19. Trošku jsme spodku odskočili, ale potřebujeme se dostat do většího klidu. Proti Liberci jsme hráli bojovně, od toho se musíme odrazit,“ velí.

Jenže v neděli na Letné nastoupí Teplice bez klíčového útočníka Vaněčka, který je v trestu za čtyři žluté karty. „Je škoda, že ji dostal za střídání. Může naskočit Jindráček, který se po stopce vrací,“ nabízí Trubač náhradu. „Viděl jsem Spartu v poháru a určitě to není tým, který by se nedal porazit. Víme, kam jedeme, je to Sparta. Ale my ty body taky potřebujeme.“