Tetour: Nebýt vyloučení, bylo by to vyrovnané. Mrzela ho spálená šance

Těsně před koncem prvního poločasu dostal Ondřej Kušnír ve sledu dvou minut dvě žluté karty a Dukla dohrávala o deseti. I kvůli tomu poprvé v letošní sezoně padla na domácím pažitu, naopak Teplice po výhře 2:0 poprvé dokázaly zvítězit ve venkovním klání.

Je to velké zklamání, první domácí porážka, poslední podzimní zápas?

Zklamaní jsme určitě, chtěli jsme tu sérii ještě nějakou dobu držet a nepodařilo se nám to. Trošku jsme si to i prohráli sami. Nějaké šance jsme určitě měli, potom jsme hráli celý poločas o deseti, a to už to šlo těžko.

Vy jste měl první větší příležitost v utkání. Mohl se v tomto momentu zápas zlomit na vaši stranu?

Já si myslím, že ano. Bylo to za stavu 0:0, vedli bychom. Zklidnilo by nás to, naopak Teplice by více otevřely obranu. Kdybychom dali gól, tak by třeba ani nedošlo k tomu hloupému vyloučení a mohli bychom utkání lépe zvládnout. Ale to jsou jen spekulace, dopadlo to tak, jak to dopadlo.

Nabíhal jste si na přetažený centr, který přece jen nebyl tak ostrý. Nemohl jste si tu situaci lépe připravit?

Myslel jsem si, že se mi to krásně sklouzne na hlavu, ale prostě jsem to netrefil a mrzí mě to.

Jaké bylo hrát proti Teplicím po vyloučení? Zdálo se, že jejich hráči byli o něco běhavější, Alois Hyčka si na pravé straně dělal, co chtěl.

Prohrávali jsme, takže jsme otevřeli obranu. Hráli jsme stylem buď všechno nebo nic. Chtěli jsme dát vyrovnávací branku, ale hned z kraje druhé půle jsme dostali na 2:0 a to nás trochu srazilo. Myslím si, že nebýt vyloučení, byl by to vyrovnaný zápas.

Jak se vám hrálo v takové zimě? Pocitová teplota byla pod nulou.

Když se člověk dostane do tempa, tak je to lepší. Během utkání člověk nemá čas myslet na to, kolik je venku stupňů. Podle mě se tohle ještě dalo.

Martin Jiránek a Jan Holenda mají zkušenosti z Ruska, neradili v kabině nějak v tomto ohledu?

Stoprocentně hráli i v horších podmínkách, než byly dnes. Ale v kabině nic neříkali, jak už jsem zmínil, dnes to ještě nebylo to nejhorší. Z mého pohledu se to dalo vydržet.

Zápasem s Teplice vám skončila podzimní část sezony, jaká byla?

Bodově to není zas tak hrozné, ale hru bychom určitě měli přes zimu zlepšit. Někdy to hodně skřípe. Potřebujeme zvýšit kombinační kvalitu, to nám v současné chvíli chybí. Alespoň body nějaké máme.