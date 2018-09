Odvolaný kouč Šmejkal: Rok a půl dobrý, pak to šlo dolů

„Samozřejmě z toho nejsem úplně šťastný, ale k fotbalu to patří. První rok a půl byl velice úspěšný, pak to začalo jít dolů, odešlo pár hráčů a já jako trenér jsem nedokázal tým složit tak, aby dlouhodobě fungoval. Ale jsem moc rád, že jsem tady byl, našel jsem tu plno přátel a uvidíme, co bude dál,“ říkal smířlivě, když si odnášel tašky ze Stínadel a podával si ruku s lidmi v klubu.

Šmejkal, kterému je stejně jako jeho nástupci Hejkalovi 48 let, působil u sklářů od sezony 2016/17 a svoje první účinkování v lize končí s bilancí 23 výher, 22 remíz a 24 porážek. Šlo to ale z kopce: v prvním ročníku 5. místo a těsně minuté evropské poháry, v minulém už 8. figura, teď se Teplice potácejí až na 12. příčce. A v kalendářním roce 2018 vyhrály jen čtyři ligové partie.

„Těžko říct, kde se to zlomilo. Měli jsme opravdu dobrý rok a půl, mužstvo šlapalo, pak to ale začalo jít dolů. Zase ale nebylo všechno negativní. Zařadili jsme do sestavy mladé hráče, Patrik Žitný s Alexem Králem mají před sebou velkou budoucnost. Ale je to o výsledcích a my jsme je poslední dobou neměli. Navíc se k tomu přidala i hra, která nebyla úplně optimální,“ přiznal Šmejkal, že to dost skřípalo.

Vzal by s odstupem času nějaké své rozhodnutí zpět? „Těch rozhodnutí jsou za tu dobu stovky a teď je brzy na to, abychom to takhle hodnotili. Každopádně je moje zodpovědnost za to, jak mužstvo hraje a jaké má výsledky. Chce to trochu času, aby to člověk vstřebal,“ nepouštěl se do hlubších analýz.

Šmejkal věří, že první ligová štace nebyla jeho poslední. „Myslím, že trénovat 1. ligu je přání každého trenéra. Samozřejmě ten konec si nikdo nepřeje, ale tak to prostě je. Teď potřebuju trochu času, abych si ty věci utřídil a udělal si určité hodnocení. Ale už teď jsem natěšený na další práci,“ nezahořkl mistr ligy se Slavií z roku 1996.