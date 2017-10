Plzeňský hrdina Kolář: Krutý výsledek pro Spartu? To si nemyslím

„Že jsem tam byl skoro sám? Ani nevím, kolik jsem vlastně měl kolem sebe prostoru,“ zkoušel si po utkání vybavit rozhodující moment. „Soustředil jsem se jen na to, abych pořádně trefil míč.“

Mířil jste na zadní tyč?

Mířil jsem na bránu. (úsměv) Ale jak to tam spadlo, jsem ani pořádně neviděl. Jsem rád, že jsem konečně dal gól tady na Spartě.

Chutná jinak proti týmu, který vás vychoval a který se změnil ve vašeho rivala?

Chutná jako každý jiný. Ale mám z něj samozřejmě radost.

Jak se vítězství rodilo?

Těžce. Byl to náročný venkovní zápas, protože Sparta je doma velmi silná. V prvním poločase jsem měl kromě gólu ještě jednu velkou šanci, kdy mi to gólman chytil, pak měl dobrou příležitost i Milan Petržela... Ale Sparta měla taky nějaké závary, utkání bylo vyrovnané.

Ale Sparta vás přestřílela a místy dostala pod tlak.

Ano, dá se říct, že jsme byli pod tlakem, ale ten jim nic nepřinesl. Když jsme dali gól, hráli jsme to, co jsme potřebovali. Sparta zjednodušila hru, nakopávala balony a byla víc na balonu, ale gól nedala.

Nemyslíte, že je pro ni výsledek trochu krutý?

Nemyslím (úsměv).

Byli jste připravení na to, že se zápas bude vyvíjet podobně? Že bude Sparta u míče častěji?

Samozřejmě jsme o síle Sparty věděli a očekávali jsme, že bude chtít dominovat. Ale byli jsme na to dobře připravení, takže jsme vyhráli zaslouženě.

Zápas z tribuny vypadal jako hodně vyhecovaný. Cítil jste to na hřišti stejně?

Jo, bylo to vyhecované. Hrálo se o hodně, o důležité tři body do tabulky. A je nádhera, když je plný stadion, to vás vtáhne. Úplně něco jiného než když přijde pět tisíc. Kdyby chodila taková návštěva na každý zápas, liga by měla lepší úroveň.

Dovedl jste si představit, že bude první třetina ligy z vaší strany tak suverénní? Ještě jste neztratili ani bod.

Co na to říct... Neřekl bych, že jsme to čekali, ale chtěli jsme to.

Před Spartou už máte náskok patnácti bodů. Dokážete si ještě představit, že vás dožene?

Já si to nepředstavuju... Kolik je ještě ve hře bodů? Šedesát? To je ještě hodně. Soustředíme se na další zápas a teď nás nezajímá Sparta ani nikdo jiný. Koukáme jen sami na sebe.