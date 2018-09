Pokaždé v základu. Nastoupí Kolář v Lize mistrů od začátku i proti CSKA?

Za stavu 0:1 si v 76. minutě naskočil na Horváthův roh a hlavou překonal gólmana Akinfejeva. A když v úplném závěru trefil výhru Tomáš Wágner ), slavila Plzeň postup do vyřazovací části Evropské ligy. „Hlavně pro fanoušky a pro trenéra to byla nádherná tečka za tímhle podzimem,“ líčil pak nadšeně Kolář.

Plzeň - CSKA Moskva Sledujte od 21.00 on-line

Tehdy to byla i rozlučka s koučem Vrbou, který mířil k národnímu týmu. „Jestli končí jedna éra? Já nejsem z těch, co by se v tom babral. Věřím, že třeba přijde ještě lepší...,“ prohlásil tehdy záložník.

I když radosti si i poté Kolář s Viktorií užil dost, do nejprestižnější soutěže se vrací až po pěti letech. A znovu s trenérem Vrbou.

Přitom se zdálo, že tihle dva už plzeňskou kapitolu uzavřou. Vrba po Euru 2016 odešel do ruské Machačkaly, Koláře po nepovedeném startu do sezony 2016/17 klub „obětoval“ a ročník protrpěl v tureckém Gaziantepsporu. Jenže loni v létě se oba vrátili a Kolář chytil druhý dech.

A teď může přidat 13. zápas ve skupině v Ligy mistrů. „Hodně z nás ji zažila, víme, o čem to je. A při vší úctě k naší lize, je to úplně jiný level,“ říkal Kolář minulý víkend po vydřené výhře nad Opavou.

Naskočil do něj na půl hodiny, konečně vykurýroval v létě zraněnou achilovku. „Dan byl dlouho zraněný, na celý zápas to ještě není,“ upozornil Vrba.

„Už nějaký pátek trénuju. A doufám, že šancí bude přibývat,“ reagoval Kolář.

Přijde po pěti letech v Lize mistrů? A znovu proti CSKA?