Holzer po návratu ze Sparty: Od fandů jsem si leccos vyslechl

„Při utkání s Petřkovicemi jsem si leccos vyslechl,“ řekl záložník, jemuž bude v srpnu 23 let. „Jsou to spíše jedinci, kteří s tím mají problém, ale budu se i je snažit na hřišti přesvědčit, aby změnili názor.“

Definitivní konec ve Spartě Holzer se po dvou letech vrací do Ostravy

Holzer ve středu proti Petřkovicím naskočil do druhé půle. A rovnou pod tribunu, kde bylo nejvíce diváků. „Také jsem Barymu (kapitánu Baroš - pozn. red.) děkoval, že vybral strany tak, abych měl nejbližší kontakt s fandy za sebou, to jádro tam bylo,“ usmál se Holzer.

Co všechno jste si musel vyslechnout?

Bylo to takové pošťuchování, nejapné poznámky, ale pokouším se je nevnímat. I když... Kdo říká, že to nevnímá, kecá, ale snažím se nepřipouštět si to. I kluci v týmu mi říkají, abych si toho nevšímal. Ne, že mi to nevadí, ale nechci si z toho nic dělat.

Majitel klubu Václav Brabec se vás na setkání s fandy zastával. Pomohlo vám to?

Jo, jo. Pan majitel to vysvětloval fanouškům, zastává se mě, a tak doufám, že to fandové pochopí.

Zaznamenal jste poznámky jen na hřišti, anebo i na sociálních sítích?

Sociální sítě od odchodu do Sparty nečtu, protože jsem si z toho dělal velkou hlavu a výkony potom nejsou ideální. Ale je to fotbal, to jsou emoce.

Jak se vůbec váš návrat do Ostravy zrodil?

Zavolal mi Marek Jankulovski (sportovní ředitel Baníku - pozn. red.), je to takových osmnáct dnů. Ptal se mě, jak bych to viděl s návratem, jak to mám ve Spartě.

Co jste mu odpověděl?

Že bych byl rád, kdybych se vrátil, protože jsem necítil, že jsem ve Spartě nějaký článek týmu.

Byl o vás zájem i jinde?

Ještě jsem měl možnost jít do Jablonce.

Mohl jste do toho mluvit?

Říkal jsem panu Kotalíkovi (generální ředitel - pozn. red.), že bych chtěl do Ostravy. Ale nevím nakolik moje vyjádření přispělo k tomu, jak se pan Křetínský (majitel Sparty - pozn. red.) rozhodl. Dopadlo to dobře.

Přispělo k vašemu návratu i to, že jste dobře znal trenéra Bohumila Páníka ze Zlína, kde jste hostoval?

Samozřejmě. Ale znám tady skoro všechny. Přišel jsem do kabiny a připadalo mi, že se nic nezměnilo - až na to, že se trošku zvedlo vybavení a všechno kolem. Bylo to, jako bych nikdy neodešel.

Kádr je ale silnější, než byl.

To rozhodně. Když jsem odcházel, byl jsem pomalu nejstarší. Teď tady jsou velké ikony Bary, Lašty, Václav Procházka... To jsou hráči, kteří už toho mají hodně za sebou. Tým je o hodně kvalitnější.

Před dvěma roky jste byl i přes své mládí oporou týmu. Jak těžké pro vás bude dostat se do sestavy?

Těžké to bude, protože ten kádr je fakt silný i na těch krajích. Denis Granečný, Carlos de Azevedo, Martin Fillo a další jsou hráči, kteří patří do základu. Pro trenéra je jen dobře, že má takový výběr. A pro mě to bude o to těžší, že jsem přišel až nyní. Ale doufám, že se do sestavy pomalu zapracuju.

Zřejmě nečekáte, že byste nastoupil už v pondělí proti Jablonci.

Budu v to doufat. (usmál se) Ale trenér zřejmě dá příležitost klukům, které tady měl celou přípravu, což je logické.