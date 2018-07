Strašná škoda. Dřeli jsme do úmoru, štve ostravského Holzera porážka

„Je to strašná škoda,“ litoval Daniel Holzer prohry v Uherském Hradišti. „Dřeli jsme do úmoru. V náročném počasí jsme hráli od podlahy. Ale bohužel.“

Povzdechl si, že ve druhé půli měli domácí snad jedinou příležitost a využili ji. „Lašty (brankář Jan Laštůvka) při obou gólech střely domácích fantasticky chytil, ale my jsme nebyli u odraženého balonu, nebyli jsme schopní ho odkopnout pryč někam na tribunu.“

Ostravští měli za stavu 1:1 obrovské šance, jenže Martin Fillo a Denis Granečný neuspěli. „Ta prohra nás moc mrzí i vzhledem k fanouškům, kteří přijeli v hojném počtu a fandili celý zápas,“ řekl Holzer.

Jak viděl svůj gól na 1:1?

„Během zápasu se nám moc nedařilo kopat standardky, ale v tom případě jsme ji zahráli dobře. Mám za úkol chodit na zadní tyč a dohrávat akce. Bary (útočník Milan Baroš) s někým sváděl souboj, míč skákal, ale dohrál jsem to. Chtěl jsem se trefit hlavně pod břevno, protože jsem viděl, že Daněk vybíhá a je hodně pode mnou.“

Daniel Holzer uznal, že v prvním utkání doma s Jabloncem byl šťastnější Baník, když o výhře 1:0 rozhodl těsně před koncem. „Oba zápasy ale byly vyrovnané. A šli jsme do nich s tím, že na prvním místě bude naše agresivita, bojovnost.“

Holzer přiznává, že je pro něj povzbuzením, že se hned ve druhém kole, týden a něco po svém návratu, objevil v základu.

„Trenér Páník oznamuje sestavu hodinu dvě před zápasem. Ne že by to pro mě bylo vyloženě překvapení, ale jsem rád, že mě postavil od začátku. I pro mě to bylo lepší, protože v přípravě jsem toho tolik neodehrál, jen jeden poločas. Ten start pomůže i mé kondici. Pokud nemáte herní praxi, necítíte se na hřišti úplně dobře. Jste rychle zahlcený. Pouze tréninkem to nedoženete. Sice jsem dal gól, který mi trošku zvedne sebevědomí, ale můj výkon ještě nebyl ideální.“

Ostravští v sobotu od 17.00 přivítají Příbram. Bude těžké zvednout se?

„Je to pro nás další důležitý zápas, a navíc doma,“ upozornil Daniel Holzer. „Je škoda že jsme se Slováckem neuhráli alespoň bod. To by byl vstup do ligy mnohem lepší, ale tu porážku musíme hodit za hlavu. Musíme pořádně trénovat.“