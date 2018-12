Šestce jsme se zase přiblížili, radoval se ostravský záložník Holzer

Holzer souboj s Bohemians rozhodl v 69. minutě střelou zpoza pokutového území.

„Vyšlo nám přečíslení, Filouš (Fillo) to táhl. Viděl jsem, že chce střílet, ale křikl jsem na něj, ať mi to dá na levačku. Hlavně jsem se snažil trefit bránu a doufal jsem, že mi balon na tom terénu neskočí,“ řekl Daniel Holzer.

Hodně vás ten první gól uklidnil?

Už v poločase jsme se bavili, že je to o jednom gólu, jako v Příbrami nebo předtím doma se Slováckem či v Opavě, že kdo ho dá, vyhraje, což se zase potvrdilo. Bohemka měla nějaké střely z boku, ale nic takového, že by Lašty (brankář Laštůvka) měl nějaký těžší zákrok, takže obrana pracovala velmi dobře.

Jaký to byl zápas?

Moc fotbalu tam nebylo. Teda z naší strany, nehráli jsme dobře. Byl to hlavně boj o střed hřiště, o vypadlé balony. Naštěstí jsme tu válku vyhráli.

V první půli jste se k ničemu nedostali, že?

To byla hrůza, s fotbalem to nemělo nic společného. Bohužel. V kombinaci jsme si vůbec nevěděli rady, byli jsme všude pozdě. Bohemka kombinovala lépe než my. Nevytvořila si však žádnou šanci, ale ani my ne.

Co vás zvedlo?

V poločase jsme si něco řekli, trenér zvedl hlas. Druhý poločas nebyl až tak odlišný od toho prvního. Zase to byla válka, ale zdálo se mi, že vypadlé míče a střed hřiště jsme měli ve druhém poločase my. A zlepšilo se i zakončení.

Nakolik vám pomohl návrat útočníka Dameho Diopa do sestavy?

Naši hru zklidnil a docela rozběhal, protože jsme nahoře zbytečně nechávali stopery hrát. Starší z bratrů Hašků si tam nabíhal, aby to rozehrával. A to, že přišel Dame a měl více síly, nám pomohlo.

V minulých dvou zápasech jste zvítězili, ale výkony nebyly optimální. Jsou ty výhry o to cennější?

S Plzní jsme hráli velmi dobře a prohráli. V Příbrami jsme dobře nehráli a zvítězili... Teď taky. Jsme moc rádi, že opět vyhráváme, i když takovým způsobem. Fanoušci z toho nemohou mít takovou radost, ale na druhou stranu máme třicet tři bodů a jsme čtvrtí. Toho si vážíme.

Čím to je, že na vás dolehl herní útlum?

Nevím, asi je to tou zimou. (usmál se)

Už před utkáním jste říkal, že věříte, že se udržíte v první šestce, která bude hrát v nadstavbové části ligy o titul. Hodně jste se jí přiblížili?

O něco určitě. Potřebujeme vyhrávat domácí zápasy. I ty venkovní, ale před domácími fanoušky je to ještě specifičtější.

Navíc jste uspěli po třech domácích zápasech, v nichž jste nevyhráli...

Byla to nesmírně důležitá výhra. Vždy je špatné, když prohráváte doma. Naštěstí jsme vozili body z venku a teď jsme přidali i domácí.