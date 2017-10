Na Kodaň jsem se těšil už od losu, říká zlínský Holzer

Dnes se z bývalých spoluhráčů zlínského univerzála Daniela Holzera, kteří působí v FC Kodaň, stanou soupeři. „Hned po losu jsme si s Michalem psali, těším se na to,“ říkal Holzer v srpnu.

I teď jste si znovu napsali?

Trošku jsme se hecovali. Předtím jsme si psali hlavně o tom, ať neletíme do Moskvy v prosinci, že bychom tam zmrzli. Nám to vyšlo na říjen, jim na konec listopadu.

S Gregušem v kontaktu nejste?

Neměli jsme úplně blízký vztah. Když jsem začínal v Ostravě, byl jsem mladý. S Michaelem je to trošku něco jiného, v jedenadvacítce jsme měli výbornou partu. Už tam mi povídal o Kodani. Je spokojený.

Hned si vybojoval místo v základní sestavě týmu nabitého reprezentanty. Překvapilo vás to?

Odehrál výborné jaro ve Slavii, na Euru dal Itálii krásný gól a posunul se ještě výše. Je to typ konstruktivního stopera, který se nebojí rozehrát. Navíc je silný v hlavičkových soubojích.

Jaké přednosti má Greguš?

Vyniká přehledem ve hře, ví, kde se přesně pohybují spoluhráči. Je silný na balonu, má výbornou kopací techniku.

Kodani se teď nedaří, v dánské lize dvakrát po sobě prohrála. Může to být vaše výhoda?

Mohla by být. Trenéři letěli do Dánska na jejich zápas v Odense a přivezli spoustu poznatků. Budeme dobře připravení.

Vy jste naopak v české lize šťastně porazili Jihlavu gólem z poslední minuty z penalty. Povzbudí vás to?

Může nám to hodně pomoct. Výkon v první půlce byl otřesný, nedokázali jsme je přehrát, v naší hře nebylo nic. Pak jsme ale ukázali sílu mužstva a skóre otočili. Reprezentační přestávka nám uškodila, vypadli jsme z rytmu, ale to nás neomlouvá. Takový výkon se nesmí opakovat.

Vnímáte, že dnešní duel je pro vaše postupové ambice klíčový?

V Moskvě jsme spadli na zem, po čtvrthodině jsme prohrávali 0:3. Budeme chtít začít jinak a skupinu ještě zamotat. Každé vítězství by pro nás bylo skvělé. Na druhou stranu má Kodaň obrovskou kvalitu a je favoritem skupiny.

Evropskou ligu jste hrál loni ve Spartě, teď ve Zlíně. Je to velký rozdíl, když není v týmu tolik zkušených hráčů?

Sparta byla zrovna ve fázi, kdy jsme měli hodně zraněných, takže hráli mladí. Ale pořád jsme měli Lafatu, Dočkala, Kadlece, takže to rozdíl byl. Navíc soupeři jako Inter Milán nebo Southampton byli o třídu výše než ve Zlíně.