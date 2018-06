Slavia chce nejmladšího hráče MS. Arzaniho sledujeme, řekl Trpišovský

„Je v tom okruhu hráčů, které jsme sledovali už před mistrovstvím,“ citoval Trpišovského slávistický web. Arzani nastoupil do obou dosavadních utkání Australanů na šampionátu až jako střídající hráč. Další start si křídelní hráč Melbourne City může připsat v úterý v závěrečném zápase skupiny proti Peru.

Slavia na šampionátu sleduje i další hráče. „Máme v hledáčku několik hráčů, jsou to kvalitní hráči, je o ně zájem i z jiných klubů. Těžko předpokládat, jestli se to povede. Každým dnem se to mění, vedení klubu na tom usilovně pracuje. Jsou to hráči, které jsme sledovali během jarní části, není to tak, že bychom koukali na mistrovství a vybírali hráče. Je shoda okolností, že ti hráči jsou v nominacích zemí, které jsou na mistrovství,“ uvedl Trpišovský.

Pražané se zaměřují na mladší hráče jako v případě čerstvé posily čtyřiadvacetiletého rumunského záložníka Alexandrua Baluty. „Pro nás je zásadní, aby to byli hráči do 25 let. Nechceme jít cestou, že bychom přiváděli hráče na konci kariéry nebo po kariéře. Chceme, aby to byl hráč, který má kvalitu, něco tu odvedl, pomohl nám k cílům, případně bychom pro něj byli přestupní stanicí do větších klubů. Byli bychom rádi, aby to bylo ve věkové kategorii jako kluci, kteří sem přišli. Věkem od 20 do 25 let,“ dodal Trpišovský.