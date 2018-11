Bylo to hodně přísné. Brňané se přes vyloučení Bariše nepřenesli

Ještě v pondělí odpoledne rozebíral trenér brněnských fotbalistů Pavel Šustr u videa klíčové momenty sobotního utkání 15. kola druhé ligy v Třinci. Zbrojovka tam podlehla 1:2 poté, co od 30. minuty hrála bez vyloučeného Damiána Bariše.

„V oslabení jsme si dokázali vytvořit šance, částečně hrát jako v plném počtu. Ke konci nám trochu docházely síly. Ale troufám si říct, že při obou brankách nás soupeř ničím nepřehrál. Prosadil se po standardní situaci a po naší pomalejší reakci,“ tvrdil Šustr.

Červené karty jsou nepříjemně častý problém jeho celku. V 10. kole se nechal doma s Varnsdorfem vyloučit Ladislav Krejčí, dvě karty nasbíral za 15 minut. Bariš to v Třinci „stihl“ ještě o čtyři minuty rychleji.

„Myslím si, že to bylo hodně přísné. První žlutá karta snad ani nebyl faul a ta druhá nebyla taková, že by mělo následovat vyloučení,“ hájí se Bariš. „Fauly k fotbalu patří, bohužel někdy je to na rozhodčím. Když to přijde, nemá cenu hledat výmluvy,“ uvědomuje si.

Trenér Šustr se ho zastal. Na rozdíl od Krejčího a jeho zbytečně ostrých zákroků z přemotivovanosti neviděl u Bariše takový problém, aby ho musel dodatečně v rámci klubových pravidel trestat.

Zákrok, po němž šel ven, byl podle Bariše nechtěný. „Dostával jsem přihrávku, šla trochu dál ode mne. Otáčel jsem se, hráče jsem vůbec neviděl. Vběhl mi tam a já jsem ho trefil,“ vysvětloval Bariš. „Příště si se žlutou kartou na kontě musím dát větší pozor, to je jasné,“ řekl.

Čtyři týmy ve druhé lize ještě červenou kartu nedostaly. Zbrojovka má dvě za šest zápasů. V době, kdy se potřebuje nadechnout k vítězné sérii, aby se udržela alespoň v širší špičce, ji i oslabení sráží.

„Nehrajeme ostřeji než jiná mužstva,“ zastává se hráčů Šustr. „Je pravda, že i na tréninku jsem tím typem trenéra, který nechává hře volný průběh, aby se co nejvíc blížila zápasu. Nenabádám ale hráče, aby byli důraznější. Vyplývá to ze hry. Do nás se kolikrát jde tvrději. Naše fauly pramení z toho, že chceme hrát kombinační fotbal, máme při něm ztráty míče a hráči asi pod dojmem toho, že nastává velký problém, hru co nejdřív přerušují. Bohužel v některých případech jsou za to karty,“ zamýšlí se brněnský trenér.

Bariš dopadl jako Svozil, důsledek je nepříjemnější

Bariše - na rozdíl od Krejčího, jehož fauly byly zbytečné - kárá čistě za neopatrnost, s jakou v Třinci šel do souboje ve 30. minutě. „Neměl chodit do takového skluzu. Hráče neviděl, ale měl být chytřejší,“ míní Šustr.

Přestože obě vyloučení měla úplně jinou příčinu, jedno společné nakonec přeje jen mají, a znovu je to hektická snaha Zbrojovky dohnat špičku druhé ligy.

Stejně jako zbrklost při kombinaci nebo neklid v zakončení mohou být i „nešikovné“ fauly středních záložníků reakcí na nepříznivý vývoj druhé ligy pro Brno.

Pak i žlutá karta za (ne)faul bolí Zbrojovku daleko víc než třeba opavského beka Jaroslava Svozila v nedělním ligovém derby s Baníkem Ostrava, kdy ji vyfasoval, přestože se teatrálně padajícího Milana Baroše ani nedotkl.

„Netrefil jsem ho, ale rozhodčí to tak viděl. Má na to dvě tři vteřiny, mohu se chvilku zlobit, ale jsme lidi a děláme chyby,“ vykládal exznojemský Svozil.

Taková reakce z Brna zazní jen těžko. Pochopitelně.

„Hrajeme každý zápas s tím, že ho musíme vyhrát. S tím jsme počítali, ale... ono to možná v klukách je. Nikdo nechce dostat gól a někdy je to přerušení hry takové, že je za kartu,“ říká Šustr na adresu svých svěřenců.