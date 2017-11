Zlínský Diop se dostává do formy. Vystřílí si v Evropě lepší angažmá?

„Jsem na to hrdý,“ neskrývá radost senegalský útočník. „Ještě mnohem důležitější je, že jsme díky němu bodovali,“ připomíná domácí remízu 1:1 s Kodaní, s níž se Zlín včera střetl po dvou týdnech.

Diop vyběhl na trávník stadionu Telia Parken opět v základní sestavě hostů, letos v dubnu se přitom jeho kariéra v ligovém zápase v Jablonci nepříjemně zadrhla.

Nekontrolovaná srážka s protihráčem měla vážné následky. Těžký otřes mozku nebyl zdaleka tím nejhorším zraněním, které Diop utrpěl. Po splasknutí otoku ve tváři musel na operaci zlomenin obličejových kostí.

„Bylo to velmi bolestivé,“ líčí Diop. Zákrok podstoupil ve zlínské nemocnici, sezona pro něho předčasně skončila.

„Hodně mi ale pomohla moje rodina, přátelé, spoluhráči, trenér, celý realizační tým,“ děkuje africký útočník.

Kdy se vrátí k fotbalu, nebylo jisté. Ještě zásadnější otázka zněla, jak moc prožitá zkušenost Diopa poznamená. Bude se důrazný útočník bát soubojů, na nichž má svoji hru postavenou?

„Čekal jsem, jak bude vypadat v prvním zápase po zranění, a on hned vlezl do jednoho stopera. Věděl jsem, že tam žádný blok není. Osahal si, že je to v pořádku. Počítám, že od té doby už na to nemyslí,“ míní trenér Zlína Bohumil Páník. Diop jeho slova potvrzuje: „Když jsem šel zase na hřiště, tak jsem se nebál. Na zranění jsem nemyslel. Koncentroval jsem se jenom na fotbal. Vrátil jsem se silnější a lepší.“

Než se dostal do pohody, chvíli to trvalo. „Víme, že je Dame výborný hráč. Jeho forma jde nahoru, když se udrží dlouhodobě zdravý.“

A to momentálně je. Díky tomu se stal první volbou Páníka do útoku. Za dva roky, co hraje ve Zlíně, je jeho místo v sestavě nejpevnější.

„Jsem tady velice spokojený, dostal jsem šanci, kterou mi Slavia nedala,“ zmínil svoje předchozí angažmá. K sešívaným přišel jako volný hráč z arménského klubu FC Širak, se kterým si zahrál také evropské poháry.

„Oproti Zlínu je to velký rozdíl, protože se nám nikdy nepovedlo postoupit z kvalifikace,“ podotkl.

V únoru mu končí kontrakt, na tohle téma však mluvit nechce. Další góly v Evropské lize můžou přitáhnout pozornost movitějších klubů.