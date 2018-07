Opustí Real? Ronaldo má namířeno do Juventusu, píší v zahraničí

Španělský deník MARCA a italský Tuttosport věnovaly Ronaldovi své titulní strany.

„Je to vážné, chystá se rozvod mezi CR7 a Realem. Pomůže Juventusu,“ uvádějí noviny.

Třiatřicetiletý ofenzivní fotbalista naznačoval odchod z Madridu už po třetím vyhraném finále Ligy mistrů. O posledním květnovém víkendu pár okamžiků po vítězství nad Liverpoolem (3:1) prohlásil, že „bylo opravdu krásné hrát za Real“ a že za několik dní prozradí, zda tím myslel loučení.

Ronaldo, který s Portugalskem v sobotu vypadl na mistrovství světa v osmifinále, se ke konci v Realu od té doby nevyjádřil, jeho dalším angažmá se ale má stát Juventus.

Italský hegemon posledních let, který čtyřikrát za sebou získal domácí double, už prý kontaktoval protistranu s návrhem podmínek.

Ronaldo má sice ve smlouvě výkupní klauzuli ve výši miliardy eur, podle španělských novinářů se nicméně v lednu písemně dohodl se současným klubem na výrazně nižší částce - to v případě, že by odešel do týmu, který není „přímým rivalem“ Realu.

Je otázkou, zda Juventus do této kategorie spadá, či nikoliv. Vždyť se s madridským celkem pětkrát za poslední tři roky utkal ve vyřazovací fázi Ligy mistrů a Ronaldo v těchto zápasech vstřelil sedm gólů.

Real nemá ve zvyku držet nespokojené fotbalisty proti jejich vůli, příkladem budiž odchody Jamese Rodrígueze (Bayern) a Alvara Moraty (Chelsea) z loňského léta. Podle deníku MARCA se Ronaldo s Juventusem už předběžně dohodl.

Prý si uvědomuje, že jde o krok zpátky, nicméně je mu jasné, že s Realem už dokázal vše. Juventusu chce pomoci konečně vyhrát Ligu mistrů.

Do Turína ho lákají vysoké odměny ve smlouvě, měl by si přijít až na závratných 30 milionů eur ročně, což je o pět víc, než mu naposledy nabízel Real. Juventus se navíc údajně chystá prodat Gonzala Higuaína a nový útočník by se mu v takové situaci hodil.