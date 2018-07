Cristianův velký den. Ronalda vítají davy fanoušků Juventusu

Italský velkoklub koupil jednoho z nejlepších fotbalistů historie za 100 milionů eur (asi 2,6 miliardy korun) z Realu Madrid a podepsal s ním čtyřletou smlouvu.

Odpoledne Ronalda čeká velká tisková konference, na níž se očekávají tři stovky novinářů. Od 21 hodin je pak naplánována velkolepá akce v Allianz Stadium pro příznivce Juventusu. Představení hvězdného CR7 by měl doprovázet ohňostroj, hudba a hra světel.

Jak vypadá šílenství, které zachvátilo Turín?

Juventus zveřejňuje první záběry ze zákulisí, Ronaldův pohyb na páse monitoruje tým lékařů.

Cristiano Ronaldo v dobře padnoucím obleku přichází na zdravotní prohlídku, přítomné s úsměvem pozdraví. Zamává, popadne fix a rozdává několik exkluzivních podpisů nadšeným příznivcům Juventusu. Za ohlušujícího skandování následně vstupuje do budovy JMedical, kde ho čekají tradiční testy před přestupem.

Cristiano Ronaldo já teve seu primeiro contato com torcedores da Juve na porta do JMedical, onde passa pelos exames médicos antes da coletiva: “Oh Ronaldo, portaci la Champions! “Oh Ronaldo, portaci la Champions! Portaci! Portaci! Portaci la Champions!” (Traga-nos a Champions) pic.twitter.com/1RZMuQTJr9

Dav fanoušků v černobílých dresech vyčkává od časných ranních hodin před stadionem Juventusu. Nadešel Den Cristiana Ronalda, #CR7DAY, jak ho klub nazval na sociálních sítích. Na druhé straně nachystaného koridoru stojí desítky fotoreportérů připravených pořídit ty nejlepší snímky.

Bílé letadlo dosedá na ranvej, vyklopí se dveře a z nich vystupuje Ronaldova maminka Maria Dolores. Hned za ní sestupuje ze schodů sám Cristiano v pohodlném tričku a se slunečními brýlemi na nose. Rozdá pár úsměvů, nasedá do auta, kde krátce zápózuje fotografům a zamíří do hotelu.

He's here!  Watch @Cristiano's first moments in Turin! #CR7JUVE pic.twitter.com/mQxauQ9pDn