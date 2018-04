Čekal, ale neznervózněl. Věděl jsem, že rozhodnu, prohlásil Ronaldo

Kvůli trestu za žluté karty do odvety čtvrtfinále proti Juventusu nastoupit nemohl. Přesto obránce Realu Madrid Sergio Ramos vyhrocený závěr středečního zápasu sledoval z tunelu mezi střídačkami, kde navíc po odpískané penaltě bouřlivě diskutoval s trenérem soupeře Massimem Allegrim. U hřiště ale neměl co dělat, UEFA by mu tak mohla vyměřit další trest.