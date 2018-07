Řekni, že odcházíš z vlastní vůle. Přestup Ronalda brzdí nezvyklé přání

Španělská i italská média informují, že Pérez po Ronaldovi, pětinásobném nejlepším fotbalistovi světa, požaduje, aby oznámil, že odchází z vlastní vůle. Pak prý dodrží původní dohodu a nebude navyšovat přestupní částku stanovenou na 100 milionů eur (asi 2,59 miliard korun).

Podle deníků Marca, AS a Corriere dello Sport žádá Pérez, aby Ronaldo převzal plnou odpovědnost za přestup a vyvrátil spekulace o tom, že byl k odchodu donucen spory s vedením.

A co když ne?

Real hrozí, že bude požadovat za přestup vyšší částku, což by mohlo být mimo možnosti italského celku. Hvězdný Portugalec se však údajně brání podepsat dohodu, podle které by ani v budoucnu nesměl uveřejnit svou verzi.

Juventus ale na Ronalda nespěchá a dává mu čas situaci vyřešit ke spokojenosti všech. Sám totiž potřebuje dořešit, jak na Ronalda získat potřebné peníze. Plánuje prodat alespoň jednoho z dvojice Gonzalo Higuaín a Daniele Rugani do Chelsea, kam by je chtěl trenér Maurizio Sarri.

Jenže také jeho příchod do Londýna se komplikuje... Sarri má totiž stále platnou smlouvu s Neapolí a její majitel Aurelio De Laurentiis, který zase nemá rád Juventus, jeho odchod zdržuje, aby rivalovi zkomplikoval angažmá Ronalda.

Italská média rovněž poukazují na to, že Ronaldovi se nabídka Juventusu zamlouvá i kvůli speciálnímu italskému zákonu, podle kterého by musel odvádět za příjmy ze zahraničí pouhých 100 tisíc eur ročně (asi 2,6 milionu korun). Většinu z příjmů z reklam a mimofotbalové činnosti by si tak mohl nechat a nedanit. Ve Španělsku naopak musí zaplatit pokutu 18,8 milionů eur (asi 483 milionů korun) za daňové úniky z osobnostních práv.

Itálie však v roce 2017 zavedla zákon, který má na Apeninský poloostrov přilákat hvězdy ze zahraničí a investory.

Podle bývalého italského reprezentanta Cristiana Vieriho by na Ronaldově příchodu i tak Itálie velmi vydělala, jelikož by to byla velká vzpruha pro celý italský fotbal, který se nachází ve velké krizi i kvůli absenci reprezentace na mistrovství světa.



„Pro italský fotbal by to bylo jako výhra v loterii. V zahraničí se o Serii A moc nemluví, protože tu nehrají ty největší hvězdy jako ve Španělsku a Anglii. Ale Ronaldo to může změnit. Každý by měl motivaci sledovat italskou ligu každý víkend a zajímat se, kolik dal Ronaldo branek,“ prohlásil Vieri.