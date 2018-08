Ronaldův kop přes hlavu proti Juventusu je nejhezčím gólem sezony

Ronaldo skóroval ještě jako hráč Realu Madrid, kterému v Turíně dvěma góly pomohl k výhře 3:0. Po trefě nůžkami z 64. minuty mu aplaudovali i příznivci Juventusu.

Třiatřicetiletý portugalský útočník dostal od fanoušků na internetu 197 496 z celkových 346 915 hlasů.

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW