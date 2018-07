Je lepší dávat než dostávat. Cuadrado se kvůli Ronaldovi vzdal sedmičky

„Někdy je lepší dávat než dostávat. Gratuluji a vítej, Cristiano,“ napsal Cuadrado na sociální síti instagram u fotografie, na které drží Ronaldův černobílý dres se sedmičkou.

S ní hrál pětinásobný vítěz Zlatého míče s výjimkou dvou sezon celou kariéru. Pouze na jejím začátku ve Sportingu Lisabon nastupoval s číslem 28, zatímco po přestupu z Manchesteru United do Realu nosil krátce devítku, protože sedmička se uvolnila až po odchodu klubové legendy Raúla do Schalke.

Ronaldo, pro kterého je navíc sedmička spolu s iniciálami součásti obchodní značky CR7, přišel do Juventusu za 100 milionů eur (2,6 miliardy korun) a podepsal smlouvu do roku 2022. V Realu třiatřicetiletý kanonýr strávil devět let a třikrát s ním vyhrál Ligu mistrů.