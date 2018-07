Akcie Juventusu vesele stoupají. Do Turína má namířeno Ronaldo

„Pokud se to stane, bude to pro Cristiana nová výzva v jeho brilantní kariéře,“ prohlásil hráčův mocný agent Jorge Mendes. Když ještě dodá slova o „nekonečné vděčnosti Realu Madrid, prezidentovi, ředitelům, lékařskému štábu, všem zaměstnancům bez výjimky a všem fanouškům Realu po celém světě“, pak už nepotřebujete žádnou další nápovědu.

Cristiano Ronaldo je na cestě do Turína!

Klub v tichosti stahuje ze svých fanshopů dres s číslem 7, který patřil kolumbijskému křídlu Cuadradovi. Všichni přece vědí, že sedmička je Ronaldovo poznávací znamení.

Ale proč vlastně?

Čí to byl nápad?

A jak je možné, že Ronaldo souhlasí a chce ve třiatřiceti opustit nejslavnější fotbalovou adresu, na které ho nota bene všichni zbožňují?

Real Madrid dotáhl třikrát za sebou k triumfu v Lize mistrů a zrovna poslední finále proti Liverpoolu může být posledním zápasem jeho devítileté madridské štace.

Tak proč tedy?

Za vším je potřeba hledat hlavně peníze. Ronaldo, pětinásobný vítěz Zlatého míče, je přesvědčen, že by měl brát nejvíc ze všech. Jenže ve skutečnosti mají lepší platy Messi v Barceloně a Neymar v Paříži.

Juventus nabízí v přepočtu zhruba 780 milionů korun ročně, což je o 225 milionů víc, než Ronaldo bere v Realu. K tomu samozřejmě přičtěte vyplacení výstupní klauzule, která byla v lednu ponížena na 2,6 miliardy.

Ptáte se, kde na to Juventus vezme?

V Itálii je sice hegemonem, který vyhrál ligu sedmkrát za sebou, ovšem Ronaldovy finanční nároky jsou naprosto extrémní. Nejlépe placená hvězda současnosti, útočník Higuaín, bere čtvrtinu. Aby Juventus neriskoval případný trest za porušení pravidel finančního fair play, pomůže s Ronaldovým maxiplatem automobilka Fiat a holdingová společnost Exor, za kterými stojí Andrea Agnelli, prezident Juventusu.

Spekulovalo se, že by transfer mohla z části sponzorovat i firma Adidas, ale vzhledem k tomu, že má Ronaldo podepsaný doživotní kontrakt s konkurencí Nike v hodnotě 25 miliard korun, nepřichází to v úvahu.

Tak co?

Už teď?

7. 7.

Velký den pro číslo 7?

Hned po květnovém triumfu v Lize mistrů naznačil Ronaldo, že už by v Realu pokračovat nemusel. Návrhy, kde by mohl zakotvit, rozhodně nezahrnovaly Itálii. To spíš Paříž, Manchester, Ameriku, Čínu.

Brankář Juventusu Gianluigi Buffon a útočník Realu Madrid Cristiano Ronaldo po vzájemném utkání Ligy mistrů.

Zdá se, že Juventus, v jehož vedení sedí česká legenda Pavel Nedvěd, zvolil tichou strategii a vymyslel perfektní marketingový tah. Jak bylo zmíněno v úvodu, akcie na burze už vesele stoupají.

Král Cristiano hrál zatím jen za mateřský Sporting Lisabon, Manchester United a Real Madrid. Čím nás asi překvapí v černobílém dresu Juventusu? Celá italská liga, která poslední dvě dekády chřadne na stárnoucích stadionech, by díky portugalskému fenoménovi dostala daleko zajímavější tvář. Nemluvě o televizních právech, které se s Ronaldem prodávají lépe než bez něj.