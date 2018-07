POHLED: Vítězit se Starou dámou. Poslední výzva božského Cristiana

Portugalský fotbalový bůžek je natolik ambiciózní, že zřejmě nikde a nikdy nebude úplně spokojený. Proto ve třiatřiceti zvedá kotvy a podle nedávných předpokladů se skutečně stěhuje do Juventusu. Cena? Dvě a půl miliardy korun. Smlouva? Do roku 2022!

Možná za to může obyčejná ješitnost, protože Ronaldo by chtěl být neustále chválený. Španělskou ligu vyhrál všehovšudy dvakrát a nároční fanoušci Realu mu neodpustili jediný renonc.

Bučeli na něj, když se zrovna nedařilo. Chtěli, aby byl jako bezchybná mašina, takže když zrovna nestřílel tři góly za zápas, pochval se nedočkal. Taky se mu nelíbilo, že nemá nejvyšší plat. Ani pět Zlatých míčů, o které doma pečuje, nepřesvědčilo Real, aby Ronaldo v roční gáži předstihl Messiho a Neymara.

Juventus mu přidá. Přepočteno na koruny o téměř čtvrt miliardy ročně víc. A hlavně Ronaldovi garantuje, že bude opravdu The Best! Ten nejsledovanější. Nejbohatší. Nejlepší. Nej. Nej. Nej!

Bez ohledu na to, jestli turínská „Stará dáma“ získá osmý ligový titul za sebou, je Ronaldův příchod bombastickou zprávou pro celý fotbalový svět, ačkoli hlavní hrdina zůstává v Řecku na dovolené.

A teď si představte, že TO vyjde. Že Juventus nejenže vyhraje Serii A „povinně“ poosmé za sebou, ale zároveň po třiadvacetiletém čekání získá titul z Ligy mistrů. Pak by se mohl celý evropský fotbal otřást v základech. V posledních dvou dekádách přehlížená italská liga by rozkvetla.

Ronaldo je jméno s absolutním přesahem. Globální značka. Jedna z nejsledovanějších celebrit světa. V Realu, kam přestoupil z Manchesteru v létě 2009 jako (tehdy) nejdražší fotbalista všech dob, nenašel ráj. Už po roce se zmínil, že je smutný a v klubu vědí proč.

Předloni pomalu balil kufry a letos v květnu, pár minut po triumfu v Lize mistrů, pravil: „Bylo nádherné hrát za Real, ale...“ Ale Ronaldo chce víc. Těžko se mu žilo s pocitem, že ho Real nepodpořil, když bojoval s úřady kvůli daňovým únikům. Chce být opečováván, protože je přesvědčený, že je vyvolený.

Právem?