Brácho, pomůžu. Bývalý reprezentant přerušil kariéru, aby daroval dřeň

Kariéra jde stranou, Villagra se rozhodl ji ve dvaatřiceti přerušit. Dres klubu Atlético Tucumán teď minimálně nějakou dobu neoblékne, protože se chystá nemocnému bratrovi darovat kostní dřeň.

„Z naší rodiny jsem jediný, kdo může bráchovi pomoct,“ prozradil v rozhovoru pro rozhlasovou stanici El Deportivo 12. „Tři čtyři měsíce jsem si o tom hledal všechno možné. Člověka nenapadne, že by se mohl někdy dostat do takové situace. Ale udělám všechno, co bude v mých silách, abych mu pomohl.“



Villagra toho v kariéře dokázal dost: má jeden start za argentinskou reprezentaci, nastupoval za River Plate, Rosario Central i ukrajinský Metalist Charkov. Teď má ale před sebou největší životní výzvu: zachránit o osm let mladšího sourozence.

„Těší mě, že mu můžu pomoct. Nemůžu to jen tak nechat být. Cítil jsem zodpovědnost, a proto chci, aby se o tom začalo mluvit - spousta lidí si neuvědomuje, jak je dárcovství důležité. To, co právě dělám, je nejdůležitější věc v mém životě, mnohem zásadnější než nějaké střílení gólů,“ vysvětlil. „A každý v klubu moje rozhodnutí chápe.“



Zákrok podstoupí příští pondělí a přestože Tucumánu teď minimálně pár týdnů nepomůže, vedení mu rozhodnutí nerozmlouvalo. Právě naopak.

„Cristianovi a celé jeho rodině přejeme v této složité chvíli hodně sil,“ vzkázal klub na Twitteru. „Jeho volba je pro nás všechny příkladem a dokazuje, jak je obětavý. Celý tým a fanoušci jsou s tebou!“