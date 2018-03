Poprvé proti Číně. Je nepříjemné, když soupeře neznáme, přiznávají Češi

Češi ho absolvovali pár desítek metrů od stadionu, kde se v pondělí od 9.35 středoevropského letního času s domácím týmem utkají.

„Určitě jsme rádi, že po dvou volných dnech nás znovu čeká zápas. Víme, že mají Číňané v týmu šikovné hráče, dobré na míči, takže to rozhodně nic jednoduchého nebude,“ myslí si Tomáš Souček.

Číňané, které vede známý italský trenér a mistr světa Marcello Lippi, dokončili trénink na hřišti nedaleko hlavního stadionu v Nan-ningu těsně před tím, než na stejné hřiště dorazili Češi. Během asi hodiny a dvaceti minut, které na trávníku strávili, se lehce rozpršelo. Větší část tréninku byla veřejnosti uzavřená.



Co tedy Češi chystali?

Proti pátečnímu utkání s Uruguayí například změnu rozestavení. Podle trenéra Karla Jarolíma nastoupí se čtyřmi obránci, před nimi bude pravděpodobně pět záložníků a jediný útočník. V bráně by se měli vystřídat Tomášové Koubek a Vaclík.

„Chceme ukázat hlavně dobrý fotbal, což se nám už delší dobu nepovedlo. Věřím, že s tím přijdou i vstřelené góly,“ poznamenal Kadeřábek. „Celkově mám pocit, že v našem týmu chybí nějaký hlavní lídr. Jsme všichni spíš takové hodné typy, jsme uzavřeni do sebe a na hřišti nám pak chybí někdo, kdo celý tým strhne, kdo to vezme na sebe,“ dodal.

Čína, která v prvním utkání domácího turnaje prohrála 0:6 s Walesem, je nejen pro české fotbalisty stále velkou neznámou. Nestyděli se upřímně přiznat, že soupeře vlastně vůbec neznají.

„Je to hodně zvláštní, když nevíte, na jaké jméno hrajete. V Evropě se s tím skoro nepotkáte,“ uvedl ještě obránce Kadeřábek. „A musím uznat, že to moc příjemné není. Viděli jsme je jenom na videu,“ doplnil gólman Tomáš Koubek.

„Sami moc nevíme, jakou fotbalovou kvalitu Číňané doopravdy mají. Každopádně se na ně musíme připravovat stejně, jako by na druhé straně byli třeba jako minule Cavani se Suárezem. Kdyby to tak nebylo, mohlo by se nám to vymstít,“ řekl český brankář.

Česko a Čína na sebe narazí na mezistátní úrovni poprvé v historii. V žebříčku FIFA je od sebe dělí dvaadvacet míst, lépe jsou na tom třiačtyřicátí Češi.