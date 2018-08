Posily Chrudimi řádily. Znojmo odpadlo, komentoval výhru Sulík

Chrudim po přestávce nebohého soka ze Znojma zválcovala. Průběžný stav 1:1 trval jen deset minut; pak se podruhé v duelu prosadil Froněk, zanedlouho se radoval i střídající Sulík a čtvrtý gól Sixty už byl pro hosty spíš jen ranou milosti. Chrudim díky jednoznačnému výsledku 4:1 slaví premiérové vítězství od návratu do druhé ligy po 19 letech!

„Po přestávce jsme poslali na kraj zálohy a do útoku nové síly a hosty jsme přehrávali. Po našem druhém gólu už jsme byli konečně v pohodě. Uklidnili jsme se, fanoušci nám pomohli... A Znojmo postupně odpadlo,“ komentoval to Slovák Martin Sulík, jedna z letních posil.

Pokud jde o Tomáše Froňka, podle trenéra Pavla Jirouska bylo jeho zařazení do sestavy od úvodní minuty jen logickým krokem a odměnou za poctivou práci.

„Chtěli jsme se odrazit od kluků, kteří tu byli v minulé sezoně, ale nepřicházely výsledky, i když měl možná někdo pocit, že hra je slušná. V některých ohledech skutečně špatná nebyla, ovšem nějaká změna nastat musela,“ podotkl Jirousek.

Posily Chrudimi - trefa Zatím se zdá, že se do nich Chrudim parádně strefila. Froněk hrál fantastický zápas; poprvé nastoupil v základní sestavě a vedle dvou gólů, z nichž ten druhý se ukázal jako rozhodující, přidal i nahrávku na Sulíkovu pojistku skóre. Sulík se mezi střelce začlenil po pouhých dvou minutách pobytu na hřišti a Sixta, staronová tvář v mužstvu, letos zaznamenal (v součtu s předchozím mačem proti Ústí nad Labem) podobně jako Froněk už druhou branku. A ještě jedno jméno je třeba zmínit. V sobotu se dostal na plac i zadák Hlavsa, jenž pro změnu vybídl ke skórování Sixtu.

„Tomáš dobře trénoval, o sestavu si říkal. Jsem moc rád, že mu to vyšlo a že dal dva góly, které přispěly k vítězství. Soupeři dělal problémy, vydal se. Je dobře i pro tým, že máme víc možností koho do hry nasadit. S Martinem Sulíkem ukázali kvalitu, budeme díky nim silnější,“ těšilo šéfa chrudimské lavičky.

Přestože Východočeši v úvodní půli inkasovali jako první po příšerné malé domů pravého beka Řezníčka, dokázali záhy srovnat a gólů ve finále mohli dát i víc než čtyři. Trenéra Znojma Leoše Kalvodu však pochopitelně dopálily i ty.

„Byla tam špatná komunikace i hrubé individuální chyby. Neslyšel jsem, že by na sebe vzadu někdo promluvil - až na gólmana, který se to tam snažil organizovat. Při druhém gólu Chrudimi se pak náš stoper snaží předskočit protihráče, oni za něj hodí aut a protihráč jde sám na gólmana. To nechápu. To bylo bránění jak u žáků - a ani ti by to možná neudělali,“ čílil se kouč.