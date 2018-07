Dopad hluché desetiminutovky byl fatální. Chrudim ztratila zápas s Ústím

Hlavičku stopera Krčála po rohu, kterou gólman Ústí Lindr vytáhl nad břevno. Poněkud chaotické chvilky v chrudimské obraně, které předznamenaly budoucí potíže.

Halfvolej dalšího obránce Drahoše, jejž Lindr srazil do strany.

Ruku Drahoše ve vápně, kterou rozhodčí Lerch nepískl, ukazuje, že byla u těla.

Nádherný gól Sixty ze 31. minuty. Mladý záložník šikovně obešel protihráče a postupoval až před vápno, odkud vyslal precizní technickou střelu do pravé šibenice.

Šanci Ústí na vyrovnání těsně před půlí, již zazdila pokažená finální nahrávka.

Zahozené sólo domácího Vašulína, který po přihrávce kolegy Rybičky mířil jen do nohou Lindra.

Penaltu za ruku jednoho z Ústeckých na hranici šestnáctky, s níž Rybička naložil prachmizerně.

Únik Dostálka po levém křídle, kdy se mu balon místo zakončení spíš jen zapletl pod nohama.

Trest v podobě brejku Ústí, který v 59. minutě do odkryté brány strážené chrudimským Mrázkem zakončil Richter.

Tři minuty poté další sprchu z kontru, na jeho konci stál pro změnu Richter - obránce Mastík se jej v pozici „posledního“ pokoušel vystavit do ofsajdu marně.

Další výpady do otevřené chrudimské obrany, které Jirouskův tým stačil uhasit.

Krajně nevyvedenou Drahošovu „malou domů“, po níž ústecký Jindráček Mrázka v 87. minutě pohodlně oběhl a znovu dával do prázdné.

Několikerou úspěšnou dorážku po rohu u tyče. Druhý gól v ústecké síti byl připsán střídajícímu Šípkovi, novici v týmu.

Tlak Chrudimi v závěru, který však kýžené vyrovnání nepřinesl. Docela slušný výčet událostí, že?

„Za zlomový okamžik považuji neproměněný samostatný nájezd Dana Vašulína, brankáře stačilo obhodit a dát gól do prázdné brány,“ řekl trenér Jirousek. „Chvíli nato neproměněná penalta, to byla druhá rána... Potom sólo Tomáše Dostálka, který v jasné šanci místo střelby přihrává... Tři útoční hráči měli hlavy dole, tušil jsem, že bude problém,“ pokračoval Jirousek.

Když Ústí Richterovou zásluhou vyrovnalo, na nějaký čas se osudným způsobem rozsypala i obranná fáze Chrudimi. Z čehož rezultovala branka na 0:2.

„Měli jsme tam hluchou desetiminutovku, kdy nám soupeř mohl dát možná ještě o gól víc,“ komentoval to Jirousek.

Jinak Chrudim podle něho protivníku ze severozápadu Čech zase tolik nedovolila.

„Do té doby neměli žádnou vyloženou šanci,“ poznamenal. „Ale pak se to nemůže takhle rozpadnout, že nám soupeř jde třikrát sám na bránu - i když možná v hraničních situacích (co se případného ofsajdu týče). Nepředstavuju si, abychom byli takhle neorganizovaní směrem dozadu. Ale budeme se z toho snažit vyplodit to pozitivní,“ předeslal trenér Jirousek.