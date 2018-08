Chtěl jsem se ukázat, přiznal Froněk. Zařídil první výhru Chrudimi

„Řekli jsme si s klukama, že v domácích zápasech budeme makat, že je budeme zvládat. To, co jsme v týdnu trénovali, se ukázalo i ve hře. Celý tým musím pochválit,“ hodnotil po duelu Froněk.

Chrudim do té doby v soutěži získala pouze bod za úvodní remízu na hřišti Viktorie Žižkov, a ne zrovna růžově situace vyhlížela i proti poslednímu soupeři, když v sedmé minutě malou domů nešťastně otevřel skóre Vojtěch Řezníček.

„Naštěstí to bylo brzo, takže nás to nepoložilo. Naopak jsme se hecli, vyrovnali ještě do poločasu a ten druhý už to bylo z naší strany vynikající,“ ohlédl se za utkáním Froněk. Právě on ve čtrnácté minutě srovnal na 1:1. A pokud k tomu přičteme v úvodu zmíněnou druhou branku, jednalo se o slušnou premiéru. Froněk totiž poprvé ve druhé lize nastoupil v základní sestavě.

„Trenér mi říkal už v minulém týdnu, že tam půjdu od začátku, takže jsem se na to připravoval. Chtěl jsem podat co nejlepší výkon, abych se ukázal před zdejšími diváky v co nejlepším světle,“ přibližoval šestadvacetiletý krajní záložník.

Tento plán mu vyšel na výbornou. 1 410 diváků, kteří na zápas proti Znojmu dorazili, dokonce málem vidělo i Froňkův hattrick. „To je fakt. Vystřelil jsem a obránce to tečoval. Brankář to pak jen tak tak vyrazil, škoda. A diváci byli super. Na ČFL tolik lidí nechodilo, teď nás hnali a hned se hrálo jinak,“ děkoval. Chrudim nakonec své příznivce potěšila celkovou výhrou 4:1 a poskočila na desáté místo tabulky.

„S výhrou jsme samozřejmě spokojeni, ale pořád je co zlepšovat. Kdybychom na začátku nedostali ten gól, tak by to bylo určitě lepší,“ uvažoval Froněk.

V příštím kole na jeho tým čeká regionální venkovní souboj proti Pardubicím (sobota 10.15).

„Moc se těšíme. Musíme se dobře připravit, protože bychom ten zápas určitě chtěli vyhrát,“ řekl na adresu prvního derby.