Chrudimský střelec Rybička konečně zažehnal půst. A vyhlíží Slavii

Fotbal

dnes 9:10

Býval králem střelců ČFL a ještě loni v téže lize nastřílel úctyhodných jedenáct gólů, to vše pouze za jarní půlku sezony. Jenže letos, po postupu do druhé nejvyšší soutěže, se Petr Rybička „za boha“ nemohl trefit. Až o víkendu v povedeném duelu chrudimského MFK proti Prostějovu (4:0) to vyšlo.